أخبار الهلال اليوم | صدمة جيوفينكو، وعودة المصابين بكورونا من الدوحة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 أكتوبر 2020 ...

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نتائج المسحة الطبية تُحدد موعد عودة لاعبي الهلال للرياض

خضع عدد من لاعبي الهلال وعناصر من جهازيه الفني والطبي المصابين بفيروس كورونا لمسحة طبية يوم أمس في العاصمة القطرية الدوحة، وفي انتظار ظهور نتائجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وجاء في مقدمة اللاعبين الذين تم فحصهم محمد كنو ومحمد جحفلي ومحمد الكنيدري وناصر الدوسري، وستُحدد النتائج موعد عودة اللاعبين إلى الرياض، إذ ستكون عودتهم مباشرة حال ما جاءت النتائج سلبية.

الرائد ينتظر قرار الهلال بشأن الدوسري

ينتظر الرائد قرار الهلال وتحديدًا المدرب رازفان لوشيسكو حول مستقبل الظهير الأيمن محمد الدوسري ومدى حاجة الفريق له الموسم القادم.

اللاعب قضى الموسم الماضي معارًا مع الرائد، ويرغب النادي في تمديد الإعارة أو شراء عقده نهائيًا.

جيوفينكو قد يعود إلى إيطاليا هذا الصيف

كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا عن تواصل سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال مع ناديين إيطاليين للانتقال إلى أحدهما هذا الصيف.

اللاعب الذي تعافى حديثًا من إصابته بفيروس كورونا وحسب الصحفي المعروف قد يكون أحد الضربات الأخيرة في سوق الانتقالات الخاص بالسيري آ.

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