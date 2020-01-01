أخبار الهلال اليوم | عرض الشباب لنجم الوسط، وتصويت على بيع سوتيلدو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 أكتوبر 2020 ...

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صحيفة: الشباب يتقدم بعرض رسمي لشراء نجم الهلال

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن نادي الشباب تقدم بعرض رسمي مؤخرًا للتعاقد مع نواف العابد نجم وسط الهلال.

وأضافت أن إدارة الزعيم تلقت خطابًا رسميًا من نظيرتها في الشباب يتضمن طلب شراء مدة الـ9 أشهر المتبقية في عقد العابد مع الفريق، مشيرة إلى وجود إمكانية كبيرة لإتمام الصفقة في ظل ترحيب الهلال برحيل اللاعب وإصرار الليوث على ضمه.

مدرب سانتوس: سوتليدو سينتقل للدوري السعودي

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية تصريحات لمدرب سانتوس أليكسي ستيفال "كوكا" عقب مباراة فريقه أمام كوريتيبا مساء أمس أعلن خلالها رحيل جناح الفريق "يفيرسون سوتيلدو" للدوري السعودي.

قائلًا "علينا تفهم الوضع المالي للنادي، سوتيلدو لاعب مهم وشاب ويتمنى اللعب في أوروبا، لكن العرض المالي من الهلال مغرٍ له وللنادي، لن نقف عقبة أمامه حال توصلت الأطراف المعنية لاتفاق".

الاقتصادية أوضحت أن مجلس إدارة سانتوس سيعقد اجتماعًا عن بعد يوم الأربعاء القادم للتصويت على بيع اللاعب للهلال مقابل 7 ملايين دولار أو رفض الصفقة.

قبل مواجهة الهلال، أبها يدعم هجومه بالسويدي كارلوس ستراندبيرج

أتم أبها تعاقده مع المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج الذي لعب بقميص الحزم في دوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي واستطاع إحراز 11 هدفًا وتقديم أداء جيد جدًا.

أبها سيواجه الهلال مساء الخميس القادم في ثاني جولات الدوري السعودي بعدما كان قد خسر المباراة الأولى أمام الشباب فيما حقق الزعيم الفوز على العين.

خاص | الهلال يُقدم عرضًا رسميًا لجناح إيفرتون، ويضعه كخيار ثانٍ خلف فييتو