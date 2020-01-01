أخبار الهلال اليوم | الزعيم يُفسد مخطط النصر، و3 أندية تطلب المدافع الشاب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 أكتوبر 2020 ...

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الهلال ينجح في إفساد مخطط النصر

نجح الهلال في إفساد مخطط النصر لزيادة عدد اللاعبين في القائمة المحلية الموسم القادم إلى 35 لاعبًا.

إدارة النصر قدمت طلبًا للاتحاد السعودي لزيادة العدد من 30 إلى 35 لاعبًا، وقد تزعم الهلال جبهة الرافضين لذلك الأمر.

الاتحاد السعودي أجرى نقاشًا بين ممثلي الأندية حول الأمر وقد رجحت كفة الأندية الرافضة ليتم رفض طلب النصر.

رازفان يضم المعارين للتدريبات

طلب رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال انضمام لاعبي الفريق الذين قضوا الموسم الماضي معارين لأندية خارجية لتدريبات الفريق الجماعية لتقييمهم وحسم مصيرهم.

وانتهت إعارة الثلاثي محمد الدوسري وذعار العتيبي وأحمد أشرف إلى أندية الرائد والتعاون والفيصلي، وقد طلب الرائد تجديد إعارة الدوسري أو ضمه نهائيًا.

صافرة أجنبية لمباراة الهلال وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

كشفت مصادر صحفية عن قرار أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم بتكليف 3 طواقم تحكيمية لإدارة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب المباراة النهائية.

الهلال سيلعب مع أبها في نصف النهائي الأول، فيما سيلعب الأهلي أمام النصر في المباراة الثانية.

وأقر الاتحاد كذلك السماح للأندية بطلب 7 طواقم تحكيمية أجنبية لمبارياتهم في الدوري السعودي الموسم القادم مع الاشتراط على تقديم الطلب قبل المباراة بـ16 يومًا.

وليد الأحمد يستعد للرحيل معارًا عن الهلال

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال طلب من مدافع الفريق وليد الأحمد البحث عن نادٍ جديد يلعب له بالإعارة الموسم القادم، نظرًا لصعوبة حصوله على أي فرص للعب في ظل وجود عدد كبير من المدافعين.

وتتنافس أندية الفيصلي والتعاون والوحدة على خدمات المدافع الشاب، وأكد وكيله "عبد الرحمن الخنين" أنهم بصدد دراسة تلك العروض واختيار الأفضل منهم.

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