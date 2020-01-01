أخبار الهلال اليوم | العابد يُعيق انضمام الحمدان، والفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 أكتوبر 2020 ...

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الهلال يفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي فوز الهلال بالمركز الأول لجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية لموسم 2019-2020.

🥇- @Alhilal_FC يفوز بجائزة المركز الأول للمسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2019-2020. 🎉



تـهـانـيـنـا لنادي الهلال. 😍#جائزة_المسؤولية_الاجتماعية_للأندية https://t.co/yAQDGi8RYy pic.twitter.com/tGlsZ9nEqr — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 24, 2020

وأوضح الاتحاد السعودي أن فوز الهلال جاء نظير مبادرته للعناية بلاعبي دوري الأحياء والتي تم تنفيذها في 13 مدينة وشارك فيها 5292 متطوعًا.

وقد فاز الهلال بجائزة مالية قدرها 150 ألف ريال سعودي، وجاء نادي الخليج في المركز الثاني فيما حل الفيصلي ثالثًا.

نواف العابد يُعيق انضمام الحمدان للهلال

أفادت مصادر صحفية سعودية أن رفض نواف العابد لاعب الهلال الانتقال للشباب قبل الحصول على كافة مستحقاته المالية المقدرة بـ7-8 ملايين ريال سعودي أعاق إتمام الصفقة، وبالتالي أعاق انضمام عبد الله الحمدان مهاجم الشباب للزعيم.

الشباب وافق على بيع المدة المتبقية من عقد الحمدان للهلال لكن فقط مقابل الحصول على نواف العابد، ولذا من غير المتوقع أن يتم أحد شقي الصفقة قبل الآخر.

إدارة الهلال كانت قد وافقت على منح العابد كافة مستحقاته المالية لكن ليس الآن بل قامت بجدولتها حسب التزاماتها المالية المختلفة، إلا أن اللاعب يُصر الحصول عليها الآن وقبل ارتداء قميص الليوث.

الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أبها

يستأنف الهلال اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة أبها يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفريق كان قد حصل على راحة من المران يوم أمس عقب عودته من عسير، حيث تعادل مع أبها 1-1 في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

تحديد موعد تقديم وتعديل القوائم الرسمية في الدوري السعودي

أبلغت رابطة دوري المحترفين السعودي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أن الثالث من نوفمبر القادم هو الموعد الأخير لتقديم وتعديل القوائم الرسمية على النظام الإلكتروني SPLIS لفترة التسجيل الأولى.

واشترطت الرابطة على الأندية أن يكون اللاعب المراد تسجيله بنظام SPLIS سبق وتم تسجيله بنظام التسجيل التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي بنهاية دوام الغد.