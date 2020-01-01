أخبار الهلال اليوم | اتفاق فنربخشة مع إدواردو وحوار سيبيريا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 25 يونيو 2020 ...

خيارات برازيلية ولاعب محلي .. من يعوض كارلوس إدواردو في الهلال؟

مازال الغموض يُحيط بمستقبل البرازيلي كارلوس إدواردو مع الهلال ، إذ ينتهي عقده مع ناديه في 30 يونيو الجاري ولم يُجدد حتى الآن، وقد ربطته التقارير بعدة فرق من داخل وخارج السعودية.

المزيد من الفرق

اللاعب صاحب الـ30 عامًا يلعب مع الهلال منذ عام 2015 وقد خاض معه ما يزيد عن 144 مباراة سجل خلالها 80 هدفًا، وهو الهداف التاريخي لأجانب الفريق، وقد تُوج معه كذلك بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري السعودي مرتين ودوري أبطال آسيا. " اقرأ التفاصيل "

ماريوس سيبيريا : الهلال عملاق آسيا ولو عدت لقيادة الفريق سأحقق اللقب القاري

خاض المدير الفني الروماني ماريوس سيبيريا العديد من التجارب في المنطقة العربية، من أبرزها كان تدريبه بالدوري السعودي، وبالتحديد خاض تجربة سريعة مع نادي الهلال.

جول كان له حوار سريع مع المدير الفني الروماني، تحدثنا خلال عن العديد من الأمور التي تخص مشواره في الملاعب العربية. " اقرأ التفاصيل "

وكيل أعمال بلهندة: هناك اهتمامًا من النصر بضم اللاعب المغربي

أكد ويليام دافيلا، وكيل أعمال يونس بلهندة، نجم جلطة سراي التركي، على أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكيل بلهندة قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو سبور" التركية: "هناك اهتمامًا من النصر بضم بلهندة، وسنرى ما الذي سيحدث في نهاية الموسم الحالي، ولا استطيع أن أقول بأننا اتفقنا على ذلك الأمر بوضوح، ويمكن للاعب بكل تأكيد الدفاع عن ألوان فريقه".

تقارير: كواليس مفاوضات فنربخشة التركي مع كارلوس إدواردو

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن مسؤولي نادي فنربخشة التركي، توصلوا لاتفاق مع البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية إلى أن فنربخشة استغل تعثر مفاوضات الهلال مع إدواردو، من أجل التعاقد مع البرازيلي إدواردو، حيث نجح في التوصل لاتفاق مبدئي معه.

جاء ذلك بعدما طلب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، التعاقد مع لاعب وسط بدلًا من كارلوس إدواردو.