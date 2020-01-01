أخبار الهلال اليوم | دعم التعاون، وتصريحات بن نافل المهمة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

التعاون يدعم الهلال ويطالب الاتحاد الآسيوي بإعادة النظر في قراره

أبدى نادي التعاون السعودي دعمه الكامل لمواطنه الهلال في أزمته مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مطالبًا الاتحاد القاري بإعادة النظر في قراره استبعاد حامل اللقب من دوري أبطال آسيا.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر "تؤكد إدارة التعاون وقوفها مع الأشقاء في نادي الهلال بعد ما تعرض له لاعبو الفريق من ظروف صحية خارجة عن الإرادة، ونتمنى باسم جميع التعاونيين السلامة لجميع أعضاء البعثة الهلالية وأن يتفهم الاتحاد الآسيوي ما عانى منه الهلال في هذه البطولة بسبب جائحة كورونا".

رئيس الهلال: خرجنا مرفوعي الرأس، تعنت الاتحاد الآسيوي غريب وغير مبرر

رئيس الهلال فهد بن نافل يتحدث عن عديد النقاط الخاصة بأزمة دوري أبطال آسيا. التفاصيل هنا

الشلهوب: نخسر بطولة ولا نخسر مبادئ الهلال

الأسطوري محمد الشلهوب يُعلق على قرار الاتحاد الآسيوي وسلوك الهلال في تلك الأزمة. التفاصيل هنا

في بيان رسمي .. الهلال يرد على بيان الاتحاد الآسيوي بعد استبعاده من دوري الأبطال

الهلال يرد بالتفصيل على قرار الاتحاد الآسيوي الصادم. التفاصيل هنا

قبل استبعاد الهلال .. 5 أزمات تاريخية بين الأندية السعودية والاتحاد الآسيوي