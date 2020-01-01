أخبار الهلال اليوم | أجمل أهداف الغامدي، وخطة لوشيسكو خلال التوقف

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لوشيسكو يُركز على تحسين اللياقة البدنية للاعبي الهلال خلال التوقف

يسعى رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال إلى تحسين اللياقة البدنية للاعبي الفريق خلال فترة التوقف الدولي التي بدأت اليوم الإثنين.

وسيعود لاعبو الفريق للتدريبات الجماعية بدءًا من الأربعاء القادم، إذ ستُمنح المجموعة الأساسية التي واجهت الاتفاق 24 ساعة إضافية من الراحة.

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وقد غادر عدد من اللاعبين الأراضي السعودية استغلالًا لتلك الإجازة القصيرة، فيما فضل عدد آخر البقاء في الرياض حتى العودة للتدريبات.

ورفض المدرب الروماني إقامة أي معسكر للاعبين مكتفيًا بالتدريبات المعتادة ومباراة ودية أمام ضمك.

عمر الغامدي يختار أفضل وأجمل خمسة أهداف له مع الهلال

نشر الحساب الرسمي للهلال على تويتر مقطع فيديو يُظهر خيارات نجمه السابق عمر الغامدي لأفضل وأجمل خمسة أهداف له بالقميص الأزرق.

🎥 سألنا @gamdi66 عن أفضل خمسة أهداف سجّلها بشعار #كبير_آسيا وكان هذا رأيه💙👇🏻 https://t.co/HYFoLHx7f9



عطونا رأيكم.. وشاركونا بأهدافه واللحظات الباقية في أذهانكم لنجم حقّق أكثر من 20 بطولة مع #الهلال 🤩 #خماسيات_الزعيم — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 8, 2020

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