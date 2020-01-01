أخبار الهلال اليوم | تصريحات "الفوز" على العدالة، وإصابة إدواردو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 16 أغسطس 2020 ...

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كارلوس إدواردو يغيب عن مواجهة الأهلي

تعرض البرازيلي كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال لإصابة في كاحل القدم خلال مواجهة العدالة يوم أمس في الدوري السعودي، وقد غادر ملعب اللقاء عند الدقيقة الـ50.

وسيُجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية اليوم الأحد للوقوف على مدى خطورة الإصابة والمدة اللازمة للعلاج والتأهيل قبل العودة للتدريبات، وعلى الأرجح لن يلحق اللاعب بمواجهة الأهلي القادمة.

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