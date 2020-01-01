أخبار الهلال اليوم | المعيوف يُواصل الغياب، وموعد السوبر أمام النصر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد الله المعيوف يُواصل غيابه عن التدريبات الجماعية

يستأنف الهلال تدريباته استعدادًا لمواجهة الفتح يوم الخميس القادم ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي، ذلك عقب حصول اللاعبين على راحة 24 ساعة بعد الفوز على النصر والتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ولن يتواجد عبد الله المعيوف في المران الجماعي اليوم الإثنين، إذ مازال يعمل ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية والتي حرمته خوض المباراتين الأخيرتين للهلال أمام النصر في الدوري ونهائي الكأس.

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لوشيسكو: فهد بن نافل أفضل رئيس نادٍ عملت معه

قال رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي في تصريحات صحفية رومانية أن فهد بن نافل رئيس الهلال هو أفضل من عمل معه خلال مسيرته المهنية.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

ووصف المدرب الروماني الدوري السعودي بالقوي والتنافسي جدًا خاصة مع تنوع جنسيات المدربين وأفكارهم التكتيكية وطرق لعبهم، كما أشاد بالمدربين الرومانين وتفوقهم على نظرائهم من البرتغال رغم حداثة دخولهم مجال التدريب في الشرق الأوسط.

وليد الفراج يكشف عن موعد كأس السوبر السعودي

قال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد" أن مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر ستُلعب في الأسبوع الأخير من يناير القادم.

الهلال تُوج بالثنائية وحل النصر وصيفًا له في الدوري وكأس الملك.

بلدة الفضول سعيدة بالوطيان، ووالده: فخور بابني

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن بلدة الفضول في الإحساء عاشت أجواءً احتفالية رائعة عقب تحقيق ابنها حبيب الوطيان لقبه الأول مع الهلال، ولعبه دورًا مهمًا في ذلك بأدائه الممتاز أمام النصر في نهائي كأس الملك.

وقد نقلت عن والده "ياسين الوطيان" قوله "أنا فخور بابني بعد تألقه مع الهلال وفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين".

قميص الهلال الخاص يُنعش متجره

ارتدى لاعبو الهلال قميصًا خاصًا خلال التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ كتب عليه 61 بطولة، وقد لاقي هذا القميص رواجًا كبيرًا في متجر النادي بالرياض وكذلك المتجر الإلكتروني.