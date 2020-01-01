أخبار الهلال اليوم | البريك جاهز لمواجهة الأهلي وموعد حسم لقب الدوري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 ...

المزيد من الفرق

محمد البريك جاهز للأهلي

منح الجهاز الطبي في نادي الهلال الضوء الأخضر للروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، للاستفادة من خدمات محمد البريك في لقاء الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في مباراة العدالة الماضية،

إدواردو يخضع لبرنامج علاجي

خضع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال لكرة القدم، إلى برنامج علاجي إثر تعرضه لكدمة في مفصل القدم خلال نزال العدالة 4 / 0 في الجولة الـ25 من دوري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

الأهلي يستعيد عددًا من مصابيه ويخسر لاعبًا جديدًا قبل مواجهة الهلال

يُواصل النادي الأهلي السعودي استعداداته لمواجهة الهلال مساء الخميس القادم ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي . طالع التفاصيل

الحسم يقترب .. متى يحصل الهلال على لقب الدوري السعودي؟

الهلال يحاول جاهدًا وبكل قوة التتويج باللقب، في حين يسعى النصر للحفاظ على لقبه المتوّج به في النسخة الأخيرة من المسابقة المحلية. طالع التفاصيل