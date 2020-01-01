أخبار الهلال اليوم | أزمة كويلار وشفاء النمر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 ...

الهلال يتلقى صدمة قد تحرمه من جوستافو كويلار

تلقى الجهاز الفني بنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، أنباء غير سارة بشأن الكولومبي جوستافو كويلار؛ لاعب الفريق. ( طالع التفاصيل )

تماثل النمر للشفاء

أعلن عبد الرحمن النمر؛ نائب رئيس نادي الهلال السابق، تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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وكتب النمر، عبرحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله حمد الشاكرين، بفضل الله ثم بفضل دعائكم أحبتي الكرام تجاوزت الإصابة بفيروس كورونا، طلعت النتيجة سلبية ولله الحمد، كل الشكر والامتنان لكل من خصني بالدعاء أو الاتصال أو المراسلة أو السؤال".

ضياع آسيا وتعقد موقف المسيليم .. ماذا لو استمر المعيوف في الأهلي؟

نرصد لكم خلال التقرير التخيلي المقبل، ماذا لو استمر تواجد عبدالله المعيوف في صفوف الأهلي؟ ( طالع التفاصيل )

الأهلي يعود للتدريبات وبديل إدواردو المحتمل .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 24 يونيو

نستعرض الصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية ليوم 24 يونيو 2020. ( طالع التفاصيل )