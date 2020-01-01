كارلوس إدواردو: لدي عروضًا كثيرة، وسأنتظر الهلال لآخر يوم

النجم البرازيلي مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

أكد كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال تلقيه العديد من العروض للرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الجاري، لكن مشددًا في نفس الوقت أنه لن يتخذ قراره سوى بعد اليوم الأخير في عقده مع الزعيم.

عقد إدواردو مع الفريق السعودي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل والتي تمنحه حق التفاوض والتوقيع لأي نادٍ جديد دون العودة لإدارة الهلال.

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وارتبط اللاعب البرازيلي بالرحيل عن بطل آسيا خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي الماضيين، لكنه اختار في النهاية البقاء مع الفريق الذي أصبح أفضل هدافيه الأجانب في تاريخه.

الصحافة السعودية تحدثت عن عروض من داخل وخارج الدوري السعودي للنجم البرازيلي، وقد أكد هو ذلك خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية، إذ قال "لدي عروضًا من السعودية وقطر والإمارات".

أضاف "تبقَّى في عقدي مع الهلال شهران، وسأنتظر حتى آخر يوم، ثم سأتخذ قراري بشأن مستقبلي احترامًا للنادي وعقدي الذي يسري معه".

صاحب الـ30 عامًا سُئل عن وجود مفاوضات مع الهلال، فأجاب "لم تكن هناك مفاوضات بهذا الشأن، وكما ذكرت، سأنتظر حتى نهاية عقدي، ثم سأحدِّد ردّي على العروض".