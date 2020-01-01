الاتحاد السعودي يتوجه للأندية بطلب مهم قبل عودة الدوري

الاتحاد السعودي يمضي قدمًا في الإجراءات اللازمة لعودة الدوري

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم توجه بطلب مهم للأندية السعودية ضمن خطواته التمهيدية لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

وكان الاتحاد قد قرر عودة الدوري السعودي ولعب الجولات الثمانية المتبقية منه بدءًا من الرابع من أغسطس القادم، على أن تعود الأندية لتدريباتها الجماعية بداية من يوم غدٍ 21 يونيو الجاري.

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الرياضية أوضحت أن اتحاد كرة القدم طلب من الأندية المشاركة في الدوري السعودي12 بجميع درجاته "الممتازة والأولى والثانية" ولديها عناصر أجنبية خارج البلاد، سواء لاعبين أو مدربين أو من الطواقم الطبية، سرعة إرسال مطابقة أسمائهم التي قُدمت الأسبوع الماضي للاتحاد من حيث العدد والمكان.

وشدد الاتحاد كذلك على الأندية ضرورة إبلاغ العناصر الأجنبية بالاستعداد للسفر والعودة إلى السعودية خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لانطلاق التدريبات ومن ثم الدوري السعودي.

الاتحاد كان قد طلب الأسبوع الماضي من الأندية حصر جميع العناصر الأجنبية العاملة لديها والمتواجدة حاليًا خارج السعودية ويودون عودتهم، وذلك عبر ملء نموذجًا خاصًا أرسل لهم يتضمن البيانات الكاملة لكل فرد، وتتضمن الاسم والجنسية ورقم جواز السفر وتاريخه والدولة المتواجد فيها حاليًا، وذلك تمهيدًا للعمل على عودتهم للبلاد.