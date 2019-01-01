الهلال يستعيد عبد الله عطيف قبل افتتاح الدوري السعودي

اللاعب غاب عن المباراة الآسيوية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال السعودي أخبارًا إيجابية قبل افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ22 من أغسطس الجاري.

وسيفتتح الهلال مشواره في الدوري السعودي باستضافة أبها الصاعد حديثًا يوم الخميس القادم، وسيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في إقصاء الأهلي والتأهل لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا.

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وحصل نجم وسط الفريق "عبد الله عطيف" على الضوء الأخضر للعودة للتدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين، وبات أمر دخوله قائمة مبارةا أبها بيد المدرب لوتشيسكو الذي سيُقرر خلال الأيام القادمة.

وكان عطيف قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الأسبوع الماضي أبعدته عن مواجهة الأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بخسارة الهلال على ملعبه 1-0 لكنه تأهل مستفيدًا من انتصاره ذهابًا في جدة 4-2.