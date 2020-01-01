أخبار الهلال: الصفقات المحتملة والراحلون في سوق انتقالات صيف 2020

تعرف على أخبار الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة ومن هم الراحلون عن الفريق الأزرق في الميركاتو؟

دائمًا ما تحظى سوق الانتقالات في السعودية بطابع خاص مختلف عن أي سوق عربية، فيجتمع طموح الأندية مع ما تمتلكه من أدوات ضخمة ليُنتج حتمًا تدعيم بمستوى رفيع للغاية يجعل بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واحدة من أفضل البطولات على صعيد الشرق الأوسط كله.

الهلال هو أحد فرسان الميركاتو بكل التأكيد، فلا يمكن المرور بصيف في العقد الأخير إلا وفيه صفقة عالمية من طراز رفيع يظفر بها الموج الأزرق، ومع اقتراب السوق الصيفية من البدء، يبدأ معها السعيّ لسد ثغرات الفريق في سبيل الاستمرار على قمة الكرة الآسيوية والمحلية.

لم يتلق الهلال أي هزيمة في 2020، مع تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، كما أنه يتصدر حاليًا ترتيب الدوري السعودي، ومع ذلك، لا يتوقف طموح المدرب رازفان لوتشيسكو لدعم صفوفه، فالجمهور الأزرق لا يهدأ ولا يمل من التتويج بالبطولات والوجود على القمة.

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في الصيف الماضي ظفر الهلال بصفقة من أبرز الصفقات في العقد الأخير، عندما ضم أندري كاريلو من بنفيكا، كما تعاقد مع جوستافو كويلار وجانج هيون سو، ورغم ما تحويه الكتيبة الهلالية من نجوم، لكن تظهر كالعادة بعض النواقص، وتظهر احتمالية رحيل بعض النجوم، مما يجعل على كاهل الإدارة عبء التدعيم الصيفي بأفضل الخيارات المتاحة.

في هذا التقرير نتعرف على الصفقات المحتملة والراحلين عن الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020..

ما هي الصفقات المحتملة للهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

ارتبط الهلال بالعديد من اللاعبين حتى الآن سواء داخل السعودية أو من الأجانب، ويتوقع أن يتعاقد مع نجوم من طراز رفيع كما جرت العادة.

أنطوني نواكايمي - طرابزون سبورت

يحاول الهلال أن يدعم مركز المهاجم الصريح من خلال التعاقد مع نواكايمي، وبحسب آخر الأنباء فإن المفاوضات قائمة بين إدارة الموج الأزرق وبين ناديه حاليًا على أن تكون قيمة الصفقة إن تمت من 12 إلى 13 مليون يورو.

عبدالفتاح عسيري - الأهلي

صراع كبير بين الهلال والنصر على الحصول على خدمات أحد أبرز لاعبي الدوري السعودي، عبد الفتاح عسيري، الذي ينتهي عقده في يناير المقبل مما يتيح له التوقيع إلى أي نادٍ في الصيف المقبل.

عبد الله الحمدان - الشباب

الحمدان هو أحد أبرز وأهم المواهب الصاعدة في كرة القدم السعودية وهو مستقبل مركز المهاجم الصريح، الهلال يضعه كأولوية لدعم الهجوم وتشير التقارير إلى أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع إدارة الشباب حوله.

علي الحسن - الفتح

الحسن أيضًا هو أحد المواهب البارزة في الكرة السعودية، إمكانيات فذّة له تجعله هدفًا للإدارة الزرقاء من أجل دعم منتصف الملعب في الموسم المقبل.

أندرسون تالسيكا - جوانجزو

ذكرت تقارير بأن تالسيكا بات على أعتاب الانتقال إلى الهلال في صفقة قياسية ستزيد قيمتها عن 10 ملايين يورو أيضًا ليكون بذلك خليفة جيوفينكو المتوقع عودته إلى إيطاليا في الصيف المقبل.

الصفقات المحتملة للهلال في سوق انتقالات صيف 2020:

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من هم الراحلون عن الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

لم يرحل أي لاعب بصورة رسمية عن الهلال حتى الآن وإن كثرت الشائعات عن أن بافيتمبي جوميس لن يُجدد عقده وسيغادر، هذا إلى جانب شائعات جيوفينكو وكويلار، مع بعض اللاعبين المحليين أيضًا.