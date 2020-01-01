لوشيسكو: الهلال جعلني أحد أفضل 10 مدربين في العالم

المدرب الروماني سعيد بتجربته السعودية

أكد رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي سعادته البالغة بالعمل مع النادي، مؤكدًا أنه أصبح معه ضمن أفضل 10 مدربين في العالم.

المدرب الروماني بدأ مسيرته مع الزعيم صيف 2019 وقد نجح في قيادته للفوز بدوري أبطال آسيا ويتصدر معه جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي سينطلق من جديد في الرابع من أغسطس القادم.

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لوشيسكو أجرى حوارًا مع موقع سبورتيفا الروماني استبعد خلاله العودة للعمل في بلاده، مضيفًا "لدي شغف كبير بالعودة والتدريب في بلادي بالطبع، لكني لن أعود حاليًا وطالما أعمل في مستويات مرتفعة".

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أضاف "حققت إنجازات ممتازة ومهمة مع باوك في اليونان، وفزت مع الهلال مؤخرًا بدوري أبطال آسيا مما جعلني أحد أفضل 10 مدربين في العالم طبقًا للأرقام والإحصائيات، أتواجد في تلك القائمة بجانب أسماء كبيرة في عالم التدريب".