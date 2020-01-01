لوشيسكو يحسم مستقبله مع الهلال ويُحدد هدفه القادم

المدرب الروماني يتحدث بعد الفوز بالدوري السعودي

أبدى رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي سعادته البالغة بالفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن عدم الفوز به كان سيُقلل من إنجاز الفوز بدوري أبطال آسيا بداية الموسم.

الزعيم استطاع حسم صراع اللقب لصالحه بانتصاره الأخير على الحزم 4-1 وحفاظه على فارق الست نقاط مع النصر قبل جولتين من النهاية، مع تفوقه في المواجهات المباشرة.

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المدرب الروماني أجرى حوارًا مع صحيفة GSP الرومانية أوضح خلالها أن الضغط كان كبيرًا خلال الموسم لمنافسة الهلال على جبهتي الدوري السعوي ودوري أبطال آسيا، مضيفًا "كان موسمًا صعبًا لوجود الكثير من الضغط، كنا مطالبين بالفوز بالدوري السعودي وإلا كان الناس سيقللون من إنجاز الفوز بدوري أبطال آسيا".

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تابع "حين يُشارك فريق ما في بطولتين، يكون مطالبًا بتوزيع جهده بينهما، ركزنا على دوري الأبطال في بداية الموسم لكن مع عدم إهمال الدوري المحلي، النصر تجاوزنا في الترتيب لأننا لم نكن نلعب، وبعدما لعبنا المباريات المؤجلة استعدنا الصدارة بفارق ثمان نقاط، والآن نحن بعيدون بـ6 نقاط قبل جولتين من النهاية".

لوشيسكو أشار إلى أن الأجواء الإيجابية في النادي والبلاد يُساعدون النجوم الكبار أمثال بافيتمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو على التألق، بقوله "اللاعبون الكبار يمتلكون الحافز للفوز في حمضهم النووي، يكفي أن تكون الأجواء إيجابية وجيدة وأن يكون النادي منظم ويمتاز بالالتزام من الجميع ليُحافظ أولئك النجوم على دوافعهم للفوز".

صاحب الـ51 عامًا أكد نيته التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلًا من كارلوس إدواردو الذي رحل إلى شباب الأهلي دبي، مضيفًا حول مستقبله مع الهلال وهدفه القادم "سأستمر مع الهلال بكل تأكيد، أتطلع للمزيد من الإنجازات، لدينا الآن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ومن ثم المراحل الأخيرة من دوري أبطال آسيا التي ستُقام في قطر".