لوشيسكو: الهلال لا ينظر لجدول الترتيب، هدفنا الوحيد هو الفوز

المدرب الروماني يتحدث عن نتائج الهلال

نفى رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي تهمة التراخي والاستهتار عن لاعبي فريقه نتيجة تفوقهم بفارق جيد من النقاط عن منافسيهم في جدول ترتيب الدوري السعودي.

حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عزز صدارته لجدول الترتيب مساء أمس بانتصاره على الرائد 2-1 ضمن الجولة السابعة من البطولة، وقد وسع الفارق مع وصيفه "الشباب" إلى 5 نقاط، فيما يتفوق بـ15 نقطة عن جاره وغريمه اللدود النصر.

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الهلال حسم لقاء الرائد بهدف علي البليهي في الدقائق الأخيرة، وقد علق لوشيسكو على ذلك بالتأكيد على أن فريقه سيطر على اللقاء جيدًا لكنه يحدث في كرة القدم أحيانًا أن تتحكم باللقاء ولا تُسجل مبكرًا.

مضيفًا للقنوات الرياضية السعودية "المباراة كانت تحت سيطرتنا تمامًا، لكن يحدث في كرة القدم أن تحصل على فرص جيدة ولا تُسجل ومن ثم نُحرز الهدف من فرصة أصعب، الفوز اليوم مهم جدًا لتعزيز الصدارة وتوسيع الفارق عن صاحب المركز الثاني".

"أنا راضٍ تمامًا عن أداء الفريق، لقد أظهروا روح وعقلية الانتصار، عملنا جيدًا للفوز بالمباراة، جدولنا كان مزدحمًا وصعبًا، لقد لعبنا ضد النصر مرتين ومن ثم مواجهة الفتح، تحكمنا باللقاء تمامًا اليوم ولم نمنح منافسنا أي فرصة لمهاجمتنا بالهجمات المرتدة، هي 3 نقاط مهمة ونحن سعداء بالفوز".

أضاف المدرب الروماني حول حقيقة أن تعثر المنافسين واتساع الفارق قد يؤدي لشيء من الاستهتار واللامبالاة من جانب لاعبيه قائلًا "هدفنا هو الفوز بالمباراة القادمة، ومن ثم الفوز بالتالية، نحن لا ننظر لجدول الترتيب أو نتائج منافسينا، نركز فقط في تدريباتنا واستعداداتنا والفوز في المباريات، لا شك أن وضع الجدول يقلل من الضغوطات علينا، لكني أثق في اللاعبين وشخصياتهم وأن ذلك لن يؤدي إلا لزيادة رغبتهم في الفوز".

لوشيسكو أتم قائلًا "أريد إيضاح نقطة مهمة، من المهم أن يُدرك الفريق كيفية الفوز في المباريات، حتى لو لم يكن الأداء مثاليًا، المهم هو الفوز وجمع النقاط".