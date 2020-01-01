بعد ثلاثي السد، لاعب جديد من الدوري القطري يتغزل بالهلال

اللاعب المعار لخارج قطر يتمنى اللعب في صفوف الفريق السعودي

يبدو أن فريق الهلال السعودي هو الوجهة المفضل للاعبي دوري نجوم قطر، إذ انضم لاعب جديد من البطولة لثلاثي السد، سعد الشيب وأكرم عفيف وعبد الكريم حسن، في قائمة محبي الزعيم.

اللاعب الجديد هو المهاجم العراقي مهند علي المعار حاليًا لفريق بورتيمونينسي البرتغالي، إذ ظهر في بث مباشر عبر إنستجرام أكد خلاله ترحيبه بالانتقال للهلال حال تلقيه عرضًا من الفريق.

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النجم العراقي كان قد أعير إلى الفريق البرتغالي في فبراير الماضي بعدما واجه صعوبات جمة في حجز مقعد أساسي في الدحيل، ويمتلك بورتيمونينسي حق ضمه نهائيًا بنهاية الموسم الجاري والذي أوقف نتيجة أزمة فيروس كورونا.

مهند علي قال خلال البث مع الإعلامي مشاري الخزيم أن سلمان الفرج نجم وسط الهلال هو أفضل لاعب سعودي حاليًا، مضيفًا "أنا من محبي الهلال السعودي وأتمنى لهم التوفيق دومًا".

وعن سبب حبه للزعيم، قال ميمي "أشاهد بعض المباريات لهم وأشعر دومًا أنهم فريق أوروبي، لديهم العديد من اللاعبين المميزين وخاصة بافيتيمبي جوميس، أنا من المعجبين كثيرًا به، هو مهاجم هداف وقوي".

وأخيرًا سُئل صاحب الـ19 عامًا عن رأيه إن وصله عرضًا من الهلال، فأجاب "لا مشكلة لدي، أرحب بالطبع".