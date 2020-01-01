جيوفينكو والدوسري يُضافان لقائمة ضحايا كورونا من الهلال

قائمة المصابين تزداد يوميًا

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة الثنائي سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو بفيروس كورونا، ليُضافا لقائمة مصابي النادي السعودي بالفيروس والغائبين عن مبارياته في دوري أبطال آسيا.

بطل الدوري السعودي كان قد تعرض لعاصفة من الإصابات بفيروس كورونا طالت 10 من لاعبيه بجانب سعود كريري مدير الكرة بالنادي، وذلك فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال الموسم من دوري أبطال آسيا.

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وأعلن الهلال في البداية إصابة الخماسي محمد الواكد وسلمان الفرج ومحمد البريك وحمد العبدان وصالح الشهري، ومن ثم أعلن عن انضمام ياسر الشهراني لهم، وبعدها أضيف للقائمة الثلاثي نواف الغامدي وعبد الله الحافظ وعبد الله الجدعاني، وقد نال فيروس كورونا الجديد اليوم من الدوسري وجيوفينكو ليصل العدد إلى 12 لاعبًا.

وكتب الدوسري عبر حسابه الرسمي على سناب شات "الحمد لله على قضاء الله وقدره" مع وضع صورة لفيروس كورونا الذي وُلد في الصين خلال ديسمبر الماضي وغزا العالم بعدها ليؤثر سلبًا على كافة مناحي الحياة.

وأعلن الهلال فيما بعد عن إصابة الدوسري وجيوفينكو بفيروس كورونا ومعهم أخصائي العلاج الطبيعي، مؤكدًا خضوع الثلاثي للعزل الطبي حسب البروتوكول المطبق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.