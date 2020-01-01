الهلال

رئيسه السابق: الهلال لن يتخطى دور الـ16 .. وحوار مع جماهير الزعيم التي ردت بقسوة

تامر أبو سيدو
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عبدالرحمن بن مساعد
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الهلال يتعرض لأزمة كبيرة في دوري أبطال آسيا

أشاد عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي  الهلال السعودي السابق بأداء اللاعبين وقتالهم خلال  دوري أبطال آسيا   2020 المقامة حاليًا في قطر بنظام الدورة المجمعة، موجهًا لهم رسالة ومتوقعًا خروجهم من دور الـ16

بطل الدوري السعودي يُعاني أزمة كبيرة على صعيد جاهزية لاعبيه للمباريات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، إذ وصل العدد إلى 19 لاعبًا عاد منهم سلمان الفرج وانخرط في التدريبات لأول مرة مساء أمس، وهو ما اضطره لدخول مباراة شاهر خودرو الأخيرة بتواجد ثلاثة لاعبين فقط على دكة بدلائه منهم حارسي مرمى.

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    بن مساعد أكد على أن تلك الظروف الصعبة ستُعرقل الهلال في دور الـ16، مؤكدًا للاعبين أنهم سيفخرون بهم مهما كانت النتائج، ومضيفًا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر "في ظل عدد الإصابات الذي قارب على أن يُصيب كل بعثة الهلال لاعبين وجهاز فني وإداري شفاهم الله، أرى أن فرص الهلال  في الوصول لأدوار أبعد من دورالـ16 ليست كبيرة، حتى لو عاد بعض المتعافين، لذلك نقول لهم نحن فخورون بكم مهما كانت النتائج وبيض الله وجوهكم وما قصرتوا".

    ورغم النوايا الطيبة لرئيس الهلال السابق، إلا أن جمهور الزعيم رد عليه بقسوة رافضًا منحه أعذارًا للاعبين ومؤكدًا أن تلك السياسة كلفت النادي كثيرًا خلال فترة تواجده رئيسًا له.

    وقد رد بن مساعد الذي تولى رئاسة الهلال خلال الفترة من 2008 حتى 2015 وتُوج بلقب الدوري السعودي مرتين على بعض التغريدات بالتأكيد على أنه لا يخلق الأعذار ولكنه يُراعي الظروف الصعبة التي يُعاني منها الفريق ويؤكد دعمه للاعبين.

    ونستعرض فيما يلي بعض ردود عبد الرحمن بن مساعد على تغريدات الجمهور الهلالي .. 

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