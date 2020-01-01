رئيسه السابق: الهلال لن يتخطى دور الـ16 .. وحوار مع جماهير الزعيم التي ردت بقسوة

الهلال يتعرض لأزمة كبيرة في دوري أبطال آسيا

أشاد عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السعودي السابق بأداء اللاعبين وقتالهم خلال دوري أبطال آسيا 2020 المقامة حاليًا في قطر بنظام الدورة المجمعة، موجهًا لهم رسالة ومتوقعًا خروجهم من دور الـ16

بطل الدوري السعودي يُعاني أزمة كبيرة على صعيد جاهزية لاعبيه للمباريات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، إذ وصل العدد إلى 19 لاعبًا عاد منهم سلمان الفرج وانخرط في التدريبات لأول مرة مساء أمس، وهو ما اضطره لدخول مباراة شاهر خودرو الأخيرة بتواجد ثلاثة لاعبين فقط على دكة بدلائه منهم حارسي مرمى.

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بن مساعد أكد على أن تلك الظروف الصعبة ستُعرقل الهلال في دور الـ16، مؤكدًا للاعبين أنهم سيفخرون بهم مهما كانت النتائج، ومضيفًا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر "في ظل عدد الإصابات الذي قارب على أن يُصيب كل بعثة الهلال لاعبين وجهاز فني وإداري شفاهم الله، أرى أن فرص الهلال في الوصول لأدوار أبعد من دورالـ16 ليست كبيرة، حتى لو عاد بعض المتعافين، لذلك نقول لهم نحن فخورون بكم مهما كانت النتائج وبيض الله وجوهكم وما قصرتوا".

في ظل عددالإصابات الذي قارب على أن يصيب كل بعثة الهلال لاعبين وجهاز فني وإداري شفاهم الله أرى أن فرص الهلال في الوصول لأدوار أبعد من دورال16 ليست كبيرة حتى لو عاد بعض المتعافين لذلك نقول لهم نحن فخورون بكم مهما كانت النتائج وبيض الله وجيهكم وما قصرتوا — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 21, 2020

ورغم النوايا الطيبة لرئيس الهلال السابق، إلا أن جمهور الزعيم رد عليه بقسوة رافضًا منحه أعذارًا للاعبين ومؤكدًا أن تلك السياسة كلفت النادي كثيرًا خلال فترة تواجده رئيسًا له.

وقد رد بن مساعد الذي تولى رئاسة الهلال خلال الفترة من 2008 حتى 2015 وتُوج بلقب الدوري السعودي مرتين على بعض التغريدات بالتأكيد على أنه لا يخلق الأعذار ولكنه يُراعي الظروف الصعبة التي يُعاني منها الفريق ويؤكد دعمه للاعبين.

ونستعرض فيما يلي بعض ردود عبد الرحمن بن مساعد على تغريدات الجمهور الهلالي ..

بالله انت صادق..؟ 28 مصاب في البعثة وكل تحليل جديد يُجرى يزداد العدد وتقول أعطي عذر للاعبين؟ https://t.co/XT1lGC3sYb — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 21, 2020

وانا قلت لا يلعبون؟

أنا قلت سابقًا أنا ضد الإنسحاب يلعبون ويقدموا كل مايستطيعون وهم سيفعلون ذلك بحول الله ولكن لا نضغط عليهم .. نقول قاتلوا وأيا كانت النتائج نحن فخورون بكم فما أنجزتوه حتى الآن في ظل هذه الظروف المستحيلة يعتبر اعجاز .. ولو تعرض أي فريق آخر لنفس الظروف لسقط مبكرًا https://t.co/RcNxyTXtc6 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 21, 2020

اختلف معك ياغالي خصوصًا لو تأهل الشرطة العراقي لأنه سيرتاح 6 أيام قبل مباراته معنا في دور ال16.. ثم أن أغلبنا يغفل اصابات الجهاز الفني والمترجم وأخصائيي العلاج والتدليك هؤلاء دورهم أساسي في استرجاع اللاعبين ونحن نلعب مباراة كل 3 أيام https://t.co/zvwGpQW7Dq — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 21, 2020

رفع الروح المعنوية بأنك تبث في اللاعبين أننا مقدرون الظروف التي لم يحدث لها مثيل لأي فريق في العالم بأسره ولا نطالبكم الا بالقتال كما فعلتم وبشكل معجز حتى الآن ولن نلومكم لو لم تتأهلوا.. https://t.co/3V0VZ6OUGi — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 21, 2020

لا أرى أنني دمرت الهلال😄

اجتهدت وأصبت وأخطأت حققنا 7 بطولات،بنينا المنشآت من معسكر ومباني وعيادة ونادي صحي وتحديث ملاعب وجميعها تستخدم الى الآن بحمدالله،تعاقدنا أو جددنا عقود ركائز للفريق الآن ،الشهراني،البريك، سالم، الفرج، عطيف، الحافظ، العابد، جحفلي..قصرت ربما .. لكن دمّرت؟!! https://t.co/D7yIHraa2W — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 21, 2020