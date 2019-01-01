بعد تغيير جلده - الهلال يستعد لمداوة جراح الموسم الماضي

هل يستطيع الهلال مصالحة جماهيره؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يستعد فريق نادي الهلال، لانطلاق موسم جديد، بعد موسم مخيب للآمال، انتهى دون تتويج الزعيم بأي بطولات، حيث يسعى لمصالحة جماهيره بالتتويج بكافة البطولات.

الهلال سيلعب أولى مبارياته أمام مواطنه الأهلي، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

بطولة دوري أبطال آسيا هي أكبر أهداف فريق نادي الهلال، بعد غيابها عن الزعيم منذ 19 عامًا، منذ أن توج بها عام 2000.

ما الذي تغير في الهلال خلال الفترة منذ دور المجموعات إلى دور الـ16؟ هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية..

مدير فني جديد

خلال الفترة من دور المجموعات حتى دور الـ16، حدث تغييرًا في الجهاز الفني، وذلك بعد رحيل الكرواتي زوران ماميتش.

وبعدها تولى البرازيلي شاموسكا مهمة تدريب الهلال بشكل مؤقت، ليتم التعاقد مع المدرب الروماني لوشيسكو.

اللاعبين

أجرى نادي الهلال صفقة مهمة، وهي التعاقد مع الكوري الجنوبي هيون سو جانج، مدافع فريق طوكيو الياباني.

كما نجح الهلال في الحصول على خدمات أندريه كاريلو مهاجم نادي بنفيكا، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الحالية.

الإدارة

حدث تغييرًا في مجلس إدارة نادي الهلال، وذلك بانتخاب فهد بن نافل، ليقود الزعيم خلفًا للإدارة السابقة بقيادة محمد بن فيصل الذي رحل بعد خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد التعاون السعودي، بعد الخسارة بخمسة أهداف دون رد على ملعب ستاد الرعب.