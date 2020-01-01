فيديو | الهلال يهزم الوحدة ويُحافظ على آماله في تحطيم رقم النصر القياسي

فوز كبير للزعيم خارج ملعبه

عاد الهلال السعودي من مواجهة مستضيفه الوحدة على استعاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالنقاط الكاملة، بعد فوزه بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة الـ29 دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم دخل اللقاء بعدما تُوج رسميًا بلقب الدوري السعودي في الجولة الماضية بانتصاره على الحزم 4-1 وحفاظه على فارق الست نقاط مع النصر قبل جولتين من النهاية، مع تفوقه في المواجهات المباشرة، فيما كان اللقاء في غاية الأهمية للوحدة في ظل صراعه الشرس على المقعدين الثالث والرابع.

اقرأ أيضًا | سامي الجابر وهدافو الدوري السعودي دون الفوز باللقب

حسم اللقب جعل المدرب رازفان لوشيسكو يُشرك عدد من اللاعبين البدلاء أمام الوحدة وأبرزهم حارس المرمى محمد الواكد والمدافع عبد الإله حافظ والظهير الأيمن مدالله عليان، لكن ذلك لم يمنعه من تقديم مباراة جيدة جدًا على مدار شوطي اللقاء.

المزيد من الفرق

وقد نجح الفريق في إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف بافيتمبي جوميس عند الدقيقة الـ16، ومن ثم أضاف محمد كنو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ56 برأسية متقنة تابع بها تمريرة سلمان الفرج العرضية من ركلة ثابتة.

الوحدة توج مساعيه للعودة في النتيجة بهدف تقليص الفارق بواسطة ريناتو شافيز جونيور عند الدقيقة الـ79، لكن سلمان الفرج أحبط آمال أصحاب الملعب في العودة بإحرازه الهدف الثالث بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ85.