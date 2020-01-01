فيديو | جيوفينكو: دومًا ما كنت سعيدًا في الهلال، لكني مستاء قليلًا اليوم!

ما الذي أثار استياء جيوفينكو؟

أكد سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي سعادته وارتياحه في ناديه، ليُغلق بذلك الباب في وجه الإشاعات التي تتحدث عن إمكانية رحيله وعودته إلى إيطاليا هذا الصيف.

الهلال حقق تُوج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ،بانتصاره على الحزم 4-1 وحفاظه على فارق الست نقاط مع النصر وتفوقه في الموجهات المباشرة قبل جولتين من النهاية.

النجم الإيطالي أكد خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية أن العمل الجماعي في الهلال هو سر ذلك النجاح والتتويج ببطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا هذا الموسم.

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مضيفًا "نحن مجموعة من اللاعبين نريد دومًا الفوز والتحسن، وهذا ما يصنع الفارق لصالحنا".

نجم بارما ويوفنتوس سابقًا أضاف "دومًا ما كنت سعيدًا ومرتاحًا في الهلال، لكني اليوم مستاء قليلًا بسبب غياب الجماهير عن احتفالنا باللقب، لأن هدفنا دومًا هو إسعاد تلك الجماهير، ومن الجيد دومًا رؤيتهم سعداء".

يُشار إلى أن صاحب الـ33 عامًا ارتدى القميص الأزرق خلال يناير 2019 وقد شارك بقوة في إنجاز الفوز بدوري أبطال آسيا 2019، وقد ترك بصمته هذا الموسم في الدوري السعودي على 14 هدفًا بإحراز نصفهم وصناعة النصف الآخر.