الهلال يحسم ملف الأجانب، والشلهوب يُحدد رغبته وينتظر

صحيفة الرياض تسير عكس التيار في ملف أجانب الهلال

كشفت جريدة الرياض السعودية عن آخر تطورات ملف اللاعبين الأجانب في الهلال ، وقد سارت عكس التوقعات والتقارير الصحفية السائدة بالتأكيد على بقاء جميع المحترفين للموسم القادم.

التقارير الصحفية المتابعة للأخبار داخل الهلال تتحدث منذ أسابيع عن إمكانية رحيل الثلاثي عمر خربين وكارلوس إدواردو وسيباستيان جيوفينكو، لكن الرياض وعبر مصادرها الخاصة أكدت بقاء الجميع بقرار من المدرب رازفان لوشيسكو.

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وأضافت أن المدرب الروماني يرغب بالحفاظ على استقرار الفريق الفني وبقاء جميع المساهمين في إنجاز الفوز بدوري أبطال آسيا العام الماضي، وبهذا يُغلق تمامًا باب الرحيل في وجه الأجانب حتى الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، إذ سيتم العمل على تجديدها.

من جانب آخر، أوضحت الرياض أن القائد المخضرم محمد الشلهوب حسم أمره بالبقاء في الملاعب موسمًا آخر، وأضافت أن صاحب الـ39 عامًا يتدرب بقوة في منزله حاليًا بعدما وصلته أدوات التدريب الخاصة التي وزعها النادي على لاعبيه لضمان الحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي حال اتخذ قرارًا بذلك.