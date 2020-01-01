الرائد يكشف آخر تطورات مفاوضات الهلال لشراء صالح الشهري

المهاجم يلعب مع الزعيم معارًا من الرائد

اعترف صالح المرشود رئيس نادي الرائد السعودي بوجود رغبة لدى صالح الشهري في الاستمرار ضمن صفوف الهلال المعار له حاليًا.

المهاجم السعودي لعب مع الزعيم هذا الموسم 17 مباراة في كافة البطولات سجل خلالها 7 أهداف وصنع واحد، ويُعد البديل الأول للفرنسي بافيتيمبي جوميس، وقد أبدى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو رغبته في استمراره للموسم القادم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة الهلالية فتحت باب المفاوضات مع نظيرتها في الرائد لكن شفهيًا فقط ودون تقديم عرض مكتوب، وقد رفضت تمامًا مطالب الرائد المالية لبيع الشهري وهو ما حال دون التوصل لاتفاق بين الطرفين حتى الآن.

المزيد من الفرق

ويأمل المسؤولون في الهلال تقليل الرائد لمطالبه المالية التي يراها النادي مرتفعة مقارنة بالوضع الجديد لكرة القدم بعد أزمة فيروس كورونا، ليتم التوصل لاتفاق وإتمام الصفقة.

الصحيفة توجهت للمرشود لسؤاله عن آخر التطورات، فأجاب مؤكدًا أنهم مازالوا ينتظرون عرضًا رسميًا من جانب الهلال لكن مشددًا في نفس الوقت على ترحيبه الكامل بعودة اللاعب للفريق.

إذ قال "من الواضح أن إدارة الهلال لديها الرغبة في شراء عقد صالح الشهري، كذلك الحال مع اللاعب، إذ توجد لديه الرغبة في اللعب للهلال، وحتى الآن ننتظر العرض الرسمي من الإدارة الهلالية، والكرة في ملعبهم، وصالح لاعبٌ يستحق ذلك، وهو مكسبٌ للهلال في حال انتقاله إليه، وإن عاد إلى الرائد، فهو مكسبٌ لنا، وإضافةٌ كبيرة".