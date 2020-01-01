أخبار الهلال اليوم | من يحرس مرمى الزعيم أمام الوحدة؟ و6 ملايين تنعش الخزينة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خزينة الهلال تنتعش بستة ملايين ريال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن خزينة الهلال انتعشت مؤخرًا بمبلغ ستة ملايين ريال سعودي هي قيمة مكافأة الحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين من الشركات الراعية للنادي حسب العقود المبرمة معهم.

وأوضحت الصحيفة أن الحصة الأكبر جاءت من شركة إعمار الإماراتية الشريك الاستراتيجي للنادي، إذ قدم 4 ملايين ريال سعودي.

المزيد من الفرق

الجدعاني يحرس مرمى الهلال أمام الوحدة

بات مؤكدًا أن يتواجد عبد الله الجدعاني في حراسة مرمى الهلال أمام الوحدة مساء غدٍ في الدوري السعودي، ذلك بعدما وضعه المدرب رازفان لوشيسكو ضمن التشكيل الأساسي خلال مناورة جرت في مران الأمس.

ويعود ذلك لعدم جاهزية عبد الله المعيوف الفنية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته مؤخرًا عن اللعب، وعدم تعافي حبيب الوطيان من إصابة العضلة الأمامية للفخذ.

جوميس يُهنئ الجابر بعيد ميلاده

نشر بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر هنأ خلالها الأسطورة سامي الجابر بعيد ميلاده.

Happy birthday my dear friend. I wish you all the best. May God give you a lot of birthdays 🤲🏾❤️ @SamiAlJaber pic.twitter.com/KEK8yqvJE9 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 11, 2020

المهاجم الفرنسي نشر صورة تجمعه بالجابر وكتب "عيد ميلاد سعيد صديقي العزيز، أتمنى لك الأفضل والعمر المديد".

رسميًا .. العازف عبدالله عطيف يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2023