أخبار الهلال اليوم | الوطيان ينتظر قرار لوشيسكو، وهل يُعاد موسم 2016-2017؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الوطيان ينتظر قرار لوشيسكو

أتم حبيب الوطيان تعافيه من الإصابة العضلية التي حرمته من حراسة مرمى الهلال خلال المباريات الأخيرة استغلالًا لإصابة الحارس الأول عبد الله المعيوف.

وقد أظهر اللاعب جاهزية كاملة في مران الأمس لكنه مازال ينتظر قرار المدرب رازفان لوشيسكو حول الدفع به خلال مواجهة القادسية بعد غدٍ الإثنين ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

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