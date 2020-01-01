أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يُبرر الخسارة بنقص الرغبة والشراسة، وعقدة الجولة الثامنة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لوشيسكو: تتابع الانتصارات أفقد اللاعبين الرغبة والشراسة في البحث على الفوز

قال رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال أن تراجع أداء فريقه على صعيد الرغبة والشراسة في البحث عن الفوز يعود لتتابع انتصارات الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف معلقًا على الخسارة أمام الوحدة وهي الأولى للهلال هذا الموسم في الدوري السعودي "كل ما يُمكنني قوله اليوم أن الهلال كان في يوم سيئ، لا يمكن لوم أحد محدد على الخسارة بل هي مسؤوليتنا جميعًا وسننهض من جديد معًا".

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تابع "لم نبدأ المباراة جديًا وحاولنا تعديل الأمور من خلال التغييرات لكن واجهنا سوء حظ كبير، سندرس المباراة من جديد ونستفيد من أخطائنا خاصة إهدار الفرص السهلة".

أتم "أحيانًا تتابع الانتصارات يُفقد اللاعبين الرغبة والشراسة في البحث عن الفوز وهذا ما حدث أمام الوحدة، وعامة لابد أن يأتي يوم ويخسر الفريق".

إدارة الهلال تختار المدير التنفيذي الجديد للنادي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل وقع اختيارها على منصور الأحمد المشرف على الفئات السنية لكرة القدم في النادي ليتولى منصب المدير التنفيذي للخدمات المشتركة وفق الهيكل التنظيمي.

وأضافت أن الإسباني جوزيف سيفر سيخلف الأحمد في مهمة الإشراف على الفئات السنية في النادي، علمًا أن الأخير يتولى هذا المنصب منذ عام 2015.

الجولة الثامنة تُعيد إيقاف الهلال

خسر الهلال للمرة الأولى في الموسم الجاري من الدوري السعودي، وذلك بسقوطه في الجولة الثامنة أمام الوحدة مساء أمس بهدفين مقابل هدف واحد.

المثير أن الهلال كان قد تلقى خسارته الأولى في الموسم الماضي من الدوري كذلك في الجولة الثامنة، حين خسر أمام النصر وبنفس النتيجة.

الشلهوب يُعلق على خسارة الهلال أمام الوحدة

علق الأسطوري محمد الشلهوب على خسارة الهلال أمام الوحدة في الدوري السعودي مساء أمس، إذ كتب على تويتر "إذا فاز نحتفل معه، وإذ خسر سنقف معه".

إذا فاز.. سنحتفل معه

وإذا خسر.. سنقف معه

💙 — محمد الشلهوب (@mbsh_10) December 13, 2020