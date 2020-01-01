الدعيع: المعيوف هو الأفضل وصلاح فخر العرب

حارس المرمى الأسطوري في تاريخ الهلال والمنتخب السعودي يتحدث عن عديد النقاط

أكد محمد الدعيع حارس المرمى الأسطوري في تاريخ الكرة السعودية أن عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال هو الأفضل حاليًا في السعودية، مشيرًا إلى دوره المهم في تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا 2019.

صاحب الـ47 عامًا حل ضيفًا على قناة روتانا خليجية وأكد خلاله على أهمية مركز حراسة المرمى ودوره الحارس القيادي والموجه لبقية زملائه اللاعبين، قائلًا عن الأفضل "عبد الله المعيوف هو أفضل حارس مرمى سعودي حاليًا".

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أضاف "عبد الله يُقدم مستوًى ثابتًا ومميزًا مع الهلال والمنتخب السعودي مؤخرًا، وقد كان أحد العلامات الفارقة في تتويج الهلال باللقب الآسيوي، ومازالت الجماهير تذكر بعض تصدياته الممتازة التي كانت بعد الله سبحانه وتعالى أحد أسباب الفوز بدوري أبطال آسيا".

وأكد الدعيع أنه لم يشعر بالخوف قبل أي مباراة خاضها سوى واحدة فقط، كانت ضد هولندا في افتتاح مشوار الأخضر في كأس العالم 1994، وبرر ذلك كونها المباراة الأولى للمنتخب في تاريخ كأس العالم وكانت أمام منتخب مدجج بالنجوم.

وأوضح اللاعب أنه لعب مباراة ممتازة لكن خطأ واحد منه كلفه وفريقه خسارة غير مستحقة أبدًا.

الدعيع أشاد كثيرًا بالنجم المصري محمد صلاح، قائلًا "لاشك أن صلاح هو فخر العرب جميعًا، هو نموذج للاعب العربي المشرف ونحن نفتخر به وبتألقه ونجوميته داخل وخارج الملعب، أتمنى أن يحذو جميع اللاعبين العرب حذوه".

أضاف "أحرص على متابعة صلاح ولدي شوق كبير لرؤيته، يُعجبني به تدينه وأدبه وأخلاقه وثبات مستواه في الدوري الأهم والأقوى في العالم، وكذلك احترافيته واهتمامه بنفسه، وهذا كله ينعكس على أدائه في الملعب".

وأتم الدعيع حواره مجيبًا على سؤال حول الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أجاب "ميسي غني عن التعريف وأحد أفضل اللاعبين في التاريخ، لكني أفضل رونالدو الذي أتعبني كثيرًا أنا وخط دفاع المنتخب السعودي حين واجهناه في مباراة ودية ضد البرتغال".