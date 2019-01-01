دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال والحزم: مباشر لحظة بلحظة

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تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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الحزم 0 × 0 الهلال

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في الوقت نفسه فإن الحزم يقطن في المركز الحادي عشر ولديه من النقاط 14 نقطة، ويعيش الفريق حاليًا حالة من التذبذب وسلسلة من الهزائم آخرها أمام الفتح متذيل الترتيب السابق، مما يسهل الأمور على كتيبة المدرب لوشيسكو أكثر وأكثر.

الهلال لديه من النقاط 20 نقطة ولعب 9 مباريات فقط، ويبتعد عن الصدارة بـ6 نقاط فقط، والفوز على الحزم سيكون خير بداية من أجل استعادة الصدارة التي خسرها لإنشغاله القاري.

مباراة الحزم ستكون فرصة للهلال من أجل العودة بقوة وإرسال رسالة للمنافسين مفادها أنه سيعيد كأس الدوري من جديد إلى خزائنه بعد خسارتها في الجولات الأخيرة الموسم الماضي للنصر.

الهلال يعيش حالة تاريخية بعد الأداء المبهر الذي ظهر به في بطولة كأس العالم للأندية، فأداء الموج الأزرق كان رائعًا في الثلاث مباريات واستحق أن يتوج بالبورونزية لولا ركلات الحظ الترجيحية.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد الحزم في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020،  ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./

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