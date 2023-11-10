لاعب يفضح الكثير وآخر يحارب وحيدًا .. الهلال بين "الحظ" و"الكل في واحد"!

الهلال أسقط التعاون وترك خصومه يضربوا كفًا على كف مرددين "اعطونا حظه!"..

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إذا كنت من خصوم الهلال فحتمًا ستخرج بنغمة "حظ العالم تجمع به"، وإن كنت من جمهوره، فسترى الصورة تلخصت في مقولة "الكل في واحد والزعيم لا يتوقف على لاعب"..

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كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس حققت الفوز اليوم الجمعة، أمام التعاون بثنائية نظيفة، سجلها المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 82 وأضاف لاعب الوسط المحلي محمد كنو الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

الفوز في الوقت القاتل كافٍ ليخبرك كيف أحرج سكري القصيم الزعيم على أرضه أمام جماهيره، لكن الأمر لم يتوقف عند حد مجرد أهداف متأخرة، إنما كذلك الأداء الذي ظهر به أصحاب الأرض كان متواضعًا بما يكفي للبقاء 81 دقيقة دون هجمة منظمة جيدة تسفر عن هدف في شباك الحارس مايلسون..

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الهلال دخل اللقاء دون عدد من لاعبيه الأساسيين، بداية من قلب الدفاع علي البليهي، الذي شارك بدلًا منه حسان تمبكتي، مرورًا بثنائي الوسط روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والذي عوضه الثنائي المحلي محمد كنو وناصر الدوسري.

وإن كان البليهي لم يظهر تأثير غيابه بشكل واضح، كان غياب الثنائي الأجنبي هو صاحب التأثير الأكبر..

لاعب فضح الكثير

وسط ملعب الهلال ظهر في حالة "هرج ومرج" أمام قتال لاعبي السكري الكبير، الذي افتقدوا فقط للجرأة كي يصلوا لمرمى الزعيم، إنما الرغبة في الخروج بنقطة وحيدة والرضا بها، قادهم للخسارة في النهاية.

الحديث في هذا الجانب يخص نيفيش تحديدًا، الذي كان بمثابة "رمانة ميزان" في وسط ملعب الزعيم بشكل جلي بصرف النظر عن مستوى لاعب الوسط الذي يجاوره.

السكري في هذه المباراة قام بالتسديدة 8 مرات منها اثنتين على المرمى مقابل 14 للأزرق منها خمس بين القوائم الثلاث، وسنحت له فرصة محققة للتهديف، بينما تفوق لاعبوه في 50% في الثنائيات، أما المرواغات فنجحوا بها بنسبة 55.6% مقابل 50% للزعماء.

هذا ينقلنا للحديث عن دفاع الهلال، وبالتحديد عن حارسه المغربي ياسين بونو، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الزعيم منذ التعاقد معه في الصيف الماضي..

لاعب قاتل وحيدًا

مع سوء وسط ملعب الهلال كان الضغط على الدفاع بشكل أكبر، وإن كان الحال ربما كان سيكون أسوأ لولا اكتفاء التعاون بالتعادل كما قلنا.

بونو في هذه المباراة نجح في أربع تصديات ببراعة، منها في الأساس اثنين في الشوط الثاني بتوجيه خاطئ من لاعبيه سواء المدافع حسان تمبكتي أو لاعب الوسط محمد كنو، اللذين كادا أن يمنحا التعاون نقاط المباراة لولا رد الفعل الرائع من المغربي.

هذا بخلاف تشتيت ياسين للكرة من تحت العارضة بعد تسديدة قوية من ماتيوس كاسترو في بداية الشوط الثاني، فلولا يقظته، لتحولت المباراة كليًا للسكري في بداية الشوط الثاني، فظهر في صورة اللاعب الذي يكافح أمام الخصم وأمام حتى لاعبي فريقه!

حظ أم الكل في واحد؟

الحديث عن مدى تأثير نيفيش في وسط ملعب الهلال، وخطر توجيهات خط الدفاع للكرة أمام المرمى، ربما مقلق بعض الشيء، لكن الشيء الإيجابي في الأمر أن الزعيم قادر على الفوز وتطويع الأدوات التي يمتلكها مهما كانت الظروف.

إذا أخطأ خط الوسط، حضر الدفاع، وإذا أخطأ الدفاع، حضر ياسين بونو في الخلف، أما عن الهجوم فحتى وإن كان المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش قد قدم واحدة من أسوأ مبارياته مع الفريق، فهو قادر أيضًا على التسجيل، وهو ما أثبته الليلة أمام التعاون وقبلها في المباراة الماضية أمام مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا.

الحديث عن الحظ في مثل هذه الظروف هو شيء من عدم الإدراك لمفهوم "الجماعية" كرة القدم، فالأولى توجيه التحية لكتيبة جورج جيسوس التي تعرف كيف تنتصر في "أسوأ" الظروف.

SHAHID