التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية

مباراة مرتقبة بين الفريقين العربيين في كأس العالم للأندية

تنطلق بعد ساعة تقريبًا مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019 .

وانطلق مونديال الأندية مساء الأربعاء الماضي بمباراة الملحق التي نجح السد القطري ممثل البلد المنظم في الفوز بها على هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا، والتأهل لمواجهة مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف في ربع النهائي.

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وأعلن الجهاز الفني للهلال بقيادة رازفان لوشيسكو عن التشكيل الرسمي للمباراة والذي شهد تواجد الثنائي محمد كنو وجوستافو كويلار في وسط الملعب.

وضم التشكيل كلًا من محمد المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك وعلي آل بليهي وجانج هيون سو وياسر الشهراني في الدفاع، محمد كنو وجوستافو كويلار في الوسط، وأمامهم الثلاثي كارلوس إدواردو وأندريه كاريلو وسالم الدوسري وأخيرًا المهاجم السوري عمر خربين.

على الجانب الآخر، اختار معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي الدفع بمعز بن شريفية في حراسة المرمى، ومعه الرباعي إلياس شيتي وعبد القادر بدران ومحمد اليعقوبي وسامح الدربالي في الدفاع، وأمامهم الثلاثي كوامي بونسو وفوسيني كوليبالي وعبد الرؤوف بن غيت في الوسط، وأخيرًا يقود الهجوم الثلاثي أنيس البدري وإبراهيما واتارا وحمدو الهوني.