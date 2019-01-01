جوميس: ثنائيات الترجي أزعجتنا ولن أنسى صورة الجمهور التونسي

أسد الهلال يرى أن المهارات الفردية حسمت المباراة لفريقه

اعترف الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بأن فريقه وجد بعض الصعوبات خلال مواجهة الترجي التونسي، مؤكدًا أن باب سويقة لديه ثنائيات مميزة.

الزعيم تمكن من هزيمة فريق الدم والذهب أمس السبت، بهدف وحيد، أحرزه الأسد الفرنسي، على استاد جاسم بن حمد، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019، ليتأهل الأزرق إلى نصف النهائي.

وقال جوميس، خلال تصريحات إذاعية: "الترجي مميز للغاية في الثنائيات، وهو ما أقلقنا وأزعجنا خلال مجريات المباراة، لكننا نجحنا في السيطرة ومعرفة طريق هزيمته، فالمهارات الفردية والفنيات أحدثت الفارق بيننا وبينهم".

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وأضاف: "ما لفت انتباهي في اللقاء كذلك هو الجمهور التونسي، كنت أعرفه من قبل، حيث خضت مع نيس الفرنسي عدة معسكرات بتونس، هو جمهور شغوف للغاية بكرة القدم، وستبقى صورتهم الرائعة التي شكلوها في المدرجات في ذاكرتي".

من المقرر أن يلاقي الزعيم فريق فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في نصف النهائي، المقرر إقامته في 17 من الشهر الجاري.

أما بطل دوري أبطال أفريقيا فينافس على المركز الخامس، حيث يلاقي السد القطري في يوم 17 كذلك.

السد كان قد خسر لقاء ربع النهائي بالأمس أمام مونتيري المكسيكي بثلاثية مقابل هدفين، بعدما كان قد بدأ مشوار المونديال بالفوز أمام هينجين سبورت من كاليدونيا الجديد؛ بطل أوقيانوسيا، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية.