الهلال والترجي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال والترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2019 المقمة بقطر

الهلال 0 × 0 الترجي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

16’ خطأ من على حدود المنطقة من الجهة اليسري للهلال بعد تدخل قوي من سامح ديربالي على سالم الدوسري

15’ ربع ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الترجي لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الهلال

12’ ياربااااااااااااااااااااااااااااااااااه،،،، خطأ من الحارس عبدالله المعيوف كاد ان يكلف فريقه هدف بعد تمريرة من مدافعي الهلال إلى الحارس عبدالله المعيوف الذي حاول المرور من براهيما واتارا مهاجم الترجي لكن واتارا يتفوق ويستخلص الكرة ويمررها إلى أنيس البدري الذي سددها بجوار القائم الايمن

11’ تنفيذ الركنية بعرضية من اندري كاريلو على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

10’ محاولة المرور من محمد البريك من الجهة اليمنى لكن تدخل معه إلياس شتي وابعدها إلى ركنية

9’ حصار هجومي من لاعبي الهلال للاعبي الترجي في مناطقهم الدفاعية ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

8’ تسديدة قوية من براهيما واتارا من داخل يمين المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

7’ انطلاقة من محمد البريك من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية فى إتجاه عمر خربين لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

6’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات الترجي

5’ انطلاقة من براهيما واتارا من الجهة اليسري ومحاولة المرور لكنه فشل فى السيطرة على الكرة لتتحول إلى رمية تماس

4آ عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

3’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق أندري كاريلو الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها عمر خربي برأسية مام سالم الدوسري الذي سددها برأسية رائعة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

2’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان وبداية هادئة من كلا الفريقين

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / صدقي الدبشي / رامي الجريدي / شمس الدين الذوادي / إيهاب المباركي / خليل شمام / رائد الفادع / محمد علي بن رمضان / فادي بن شوق / محمد أمين مسكيني / بلال بن ساحة / هيثم جويني / طه ياسين الخنيسي

الترجي: يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة(4/2/3/1) وتضم كلًا من معز بن شريفية / سامح ديربالي / محمد علي اليعقوبي / عبد القادر بدراني / إلياس شتي / فوسيني كوليبالي / كوامي بونسو / عبد الرؤوف بن غيث / أنيس البدري / حمدو الهوني / ابراهيما واتارا

البدلاء / محمد الواكد / نواف الغامدي / محمد جحفلي / أمير كردي / عبدالله لحافظ / عبدالله عطيف / محمد الشلهوب / نواف العابد / هتان باهبري / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / علي آل بليهي / جانج خيون سوو / ياسر الشهراني / جوستافو كويلار / محمد كنو / سالم الدوسري / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / عمر خربين

تشكيل الفريقين:

كانت مشاركة نادي الدم والذهب الأولى في المونديال عام 2011 بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا، وخسر في مباراته الأولى من السد بهدفين لهدف، فخاض مباراة المركز الخامس والسادس وخسرها من مونتيري، أما المناسبة الثانية فكانت العام الماضي في الإمارات، وفيها واجه المكشخة العين صاحب الأرض وخسر بالثلاثة، لكنه هذه المرة فاز في مباراة تحديد المركز الخامس على جوادالاخارا بركلات الترجيح.

هذه المغامرة الأولى للهلال في كأس العالم للأندية في تاريخه، حيث أنه لم يفز باللقب الآسيوي منذ 19 عامًا، أي في نفس السنة التي خرج فيها مونديال الأندية العالمي للنور، أما الترجي فهذه المشاركة الثالثة له في تاريخه، وفي المناسبتين السابقتين خسر من فريقين عربيين في مباراته الأولى.

يستعد بطل دوري أبطال أفريقيا لخوض أولى مبارياته في البطولة ضد الزعيم بطل دوري أبطال آسيا ، وسوف يتأهل الفائز إلي الدور قبل النهائي من البطولة التي تستضيفها قطر على أرضها لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، بينما يتنافس الخاسر على المركز الخامس أو السادس مع الخاشر من مباراة السد ومونتيري المكسيكي.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2019 المقمة بقطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./