الهلال والترجي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 0 الترجي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

16’ خطأ من على حدود المنطقة من الجهة اليسري للهلال بعد تدخل قوي من سامح ديربالي على سالم الدوسري

15’ ربع ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الترجي لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الهلال

12’ ياربااااااااااااااااااااااااااااااااااه،،،، خطأ من الحارس عبدالله المعيوف كاد ان يكلف فريقه هدف بعد تمريرة من مدافعي الهلال إلى الحارس عبدالله المعيوف الذي حاول المرور من براهيما واتارا مهاجم الترجي لكن واتارا يتفوق ويستخلص الكرة ويمررها إلى أنيس البدري الذي سددها بجوار القائم الايمن

11’ تنفيذ الركنية بعرضية من اندري كاريلو على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

10’ محاولة المرور من محمد البريك من الجهة اليمنى لكن تدخل معه إلياس شتي وابعدها إلى ركنية

9’ حصار هجومي من لاعبي الهلال للاعبي الترجي في مناطقهم الدفاعية ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

8’ تسديدة قوية من براهيما واتارا من داخل يمين المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

7’ انطلاقة من محمد البريك من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية فى إتجاه عمر خربين لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

6’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات الترجي

5’ انطلاقة من براهيما واتارا من الجهة اليسري ومحاولة المرور لكنه فشل فى السيطرة على الكرة لتتحول إلى رمية تماس

4آ عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

3’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق أندري كاريلو الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها عمر خربي برأسية مام سالم الدوسري الذي سددها برأسية رائعة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

2’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان وبداية هادئة من كلا الفريقين

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

