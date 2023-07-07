الهلال أم الأهلي؟ .. توماس بارتي يختار فريقه الجديد بعد إغراءات السعودية

رد على عروض السعودية المغرية للتعاقد معه!

اختار النجم الغاني توماس بارتي، متوسط ميدان نادي آرسنال الإنجليزي، فريقه الجديد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

المملكة العربية السعودية قدّمت أكثر من عرض إلى بارتي؛ للانضمام إلى دوري روشن للمحترفين، وسط ارتباط اسمه، بناديي الهلال والأهلي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي جيمس بينج، رفض بارتي، كافة العروض المقدمة إليه من السعودية، مؤكدًا على أن الانتقال إلى دوري روشن، ليس من أولوياته حاليًا.

وكشف بينج عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن النجم الغاني أخبر المفاوض السعودي، بأنه يرغب في الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن العقبة الوحيدة أمام انتقال توماس بارتي، إلى يوفنتوس؛ هي المبلغ الضخم الذي يطلبه آرسنال، للتخلي عن اللاعب.

بارتي البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى الفريق الإنجليزي في صيف 2020، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني؛ حيث خاض 99 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مسجلًا 5 أهداف، وصانعًا 4 آخرين.