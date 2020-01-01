الهلال والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 0 الاتفاق

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البدلاء / عبدالله الخطيب / فواز الطريس / عمر السنين / سعد آل خيري اليامي / حامد الغامدي / صالح آل جمعان العمري / عبدالله الصالح / سليماني دوكارا / إليريك باربوسا دي سوزا

الاتفاق: يبدأ المدرب خالد العطوي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من رايس مبولحي / سعيد الربيعي / صالح القميزي / سيدريك يامبيري / أسامة الحدادي / علي هزازي / فيليب كيس / ابراهيم محنشي / نعيم السيلتي / هزاع الهزاع / محمد الكويكبي

البدلاء / عبدالله الحافظ / بافيتيمبي جوميس / أمير كردي / نواف العابد / أندري كارييلو / ناصر عيسي الدوسري / محمد الشلهوب / محمد الواكد / عبدالله عطيف

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "الاتفاق"، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين #الهلال_الاتفاق#الهلال 💙 pic.twitter.com/UcKKOyARfx — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 16, 2020

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / سلمان الفرج / هتان باهبري / سيباستيان جيوفينكو / كارلوس إدواردو / صالح الشهري

تشكيل الفريقين:

و على الرغم أن الزعيم يحتل المركز الأول فى جدول الدورى السعودى برصيد 30 نقطة بينما يحتل فارس الدهناء فى المركز العاشر برصيد 17 نقطة، إلا أنه متوقع أن يشهد اللقاء أداء قتالى لكلا الفريقين أملًا فى التأهل للدور نصف النهائى.

وكان الهلال قد حقق الفوز فى آخر لقاءاته فى الدورى السعودى أمام فريق الوحدة بنتيجة 3-1، وتعادل فريق الاتفاق في آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق ضمك بنتيجة 2-2.

وتأهل الزعيم للدور الربع النهائى فى كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مواجهة فريق الفيصلى فى دور الـ16، وانتهت المباراة بنتيجة 2-2 وفاز الموج الأزرق بضربات الترجيح، بينما تأهل فارس الشرقية لدور الـ8 بعد فوزه على فريق أحد بنتيجة 7-1.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد الاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./