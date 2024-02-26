الهلال ضد الاتفاق | علمنا ستيفن جيرارد أن "إسقاط جورج جيسوس ممكن" .. ولا تفرح يا الاتحاد بغياب ميتروفيتش!

خسر الاتفاق أمام الهلال ولكن!

SHAHID

ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي لقاء الدور الأول بين الهلال والاتفاق، فاز الزعيم بثنائية نظيفة، أتت في الشوط الأول، والليلة في مواجهة الدور الثاني، دار السيناريو نفسه!

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الزعيم أسقط النواخذة الليلة بثنائية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، والتي أُطلق عليها "جولة التأسيس".

هذه الهزيمة أعادت الاتفاق لدائرة فقدان النقاط، بعدما كان قد بدأ في استعادة الانتصارات في لقاء الجولة الـ20 بالفوز أمام الخليج 2-0، فكيف حدث هذا؟!

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فعلها الاتفاق وأبى ألا يكملها!

رغم أن الجميع يعلم أن الدفاع هو أكبر نقطة ضعف في النواخذة إلا أن مدربهم الإنجليزي ستيفن جيرارد نجح في "إخفاء" هذا العيب في غالبية أوقات لقاء الليلة بنجاح.

جيرارد دخل المباراة منذ الدقيقة الأولى معتمدًا على طريقة دفاعية بحتة، مع التعويل على الهجمات المرتدة، وقد كفى دوره كمدربًا للفريق، لكن..

لاعبو الاتفاق لم يكونوا على قدر الحدث، فأن تتاح لك فرصة الانفراد بمرمى الزعيم، يعني أن عليك استغلالها على الفور، لأنها لن تتكرر كثيرًا، وربما لن تتكرر مطلقًا لك في المباراة مرة أخرى.

موسى ديمبلي؛ مهاجم الإتي، أتيحت له تلك الفرصة ثلاث مرات تقريبًا في لقاء الليلة..

الأولى في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعدما نظم فريقه هجمة مرتدة، وصلت له الكرة في وسط ملعب الأزرق، لينطلق ديمبلي لداخل منطقة الجزاء وسط تقدم دفاعات الخصم وانفراده بالحارس المغربي ياسين بونو إلا أنه تأخر كثيرًا في التسديد حتى جاء المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من خلفه، وأبعد الكرة لركلة ركنية في اللحظة الأخيرة.

ومن جديد انفرد ديمبلي بالمرمى في الدقيقة 8+45 من عمر الشوط الأول، بعدما نُفذت ركلة ركنية، هيأها له زميله برأسية، وبدلًا من أن يستغل وجود بونو في الجهة الأخرى من المرمى وعدم وجود رقابة دفاعية عليه، أطاح موسى بالكرة في السماء بغرابة!

ومع بداية الشوط الثاني كذلك تكرر الموقف، فقد ضغط فريقه على الظهير رينان لودي داخل منطقة جزائه بالقرب من المرمى بنجاح، حتى وصلت الكرة تحت أقدام ديمبلي في مواجهة الحارس بونو تمامًا، لكنه تأخر في رد فعله، لينجح الحارس المغربي في استخلاص الكرة منه قبل أن يسدد.

هذا كان كافيًا لجيرارد لاستبداله في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وإن كان قد تأخر كثيرًا في قراره، في ظل التراجع الكبير الذي ظهر مهاجمه.

لكن رغم هزيمة الاتفاق إلا أنه منح للمنافسين درسًا في إمكانية سقوط الهلال، لكن بشرط استغلال كل ثانية قبل أن يقرر الزعيم معاقبتك!

عندما يتخلص كوليبالي من عيبه

بقدر ما يقدم المدافع السنغالي مستويات مميزة مع الزعيم، بقدر ما عاب عليه الكثيرون رد فعله البطيء في بعض المواقف والبطء في الارتداد، لكنه الليلة ترك هذا العيب خارج المستطيل الأخضر قبل دخول المباراة.

كوليبالي نجح بامتياز في تحجيم موسى ديمبلي تمامًا، فربما مستوى مهاجم الاتفاق ليس تراجعًا حقيقيًا منه، بقدر ما هو تفوق من مدافع الأزرق.

خاليدو في لقاء الليلة، تفوق في خمس ثنائيات من أصل سبع، بينما نجح في كافة الالتحامات الهوائية، واستخلص الكرة ست مرات.

وقام السنغالي بثلاثة تدخلات ناجحة من أصل أربعة، بخلاف إرساله أربع عرضيات، وتسديده على مرمى الخصم مرة وحيدة.

لا تفرح يا الاتحاد بغياب ميترو!

بسذاجة كبيرة من المهاجم الصربي للهلال أليكساندر ميتروفيتش تحصل على كارت أصفر في لقاء الليلة، بعدما قرر بغرابة إعاقة حارس النواخذة باولو فيكتور، بينما كان يهم بتمرير الكرة لزميله.

هذا الإنذار هو الرابع له في دوري روشن، ليتأكد غيابه عن الكلاسيكو المقبل أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ22، والمقرر إقامته في الأول من مارس المقبل، على استاد المملكة أرينا.

من المفترض أن يكون هذا الخبر سعيدًا على جماهير العميد، فهذا الصربي هو من ضرب شباك فريقها بـ"هاتريك" في لقاء الدور الأول، الذي انتهى بنتيجة 4-3 لصالح الزعيم.

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لكن الحقيقة أن الهلال لا يقف على لاعب..

ميتروفيتش لم يكن قد انضم للزعيم عندما واجه الاتحاد في أول كلاسيكو بينهما في الموسم الجاري، حيث ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، في الخامس من أغسطس الماضي، ومع ذلك أسقط الأزرق الفريق الجداوي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

الثلاثية سجلها وقتها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري "ضربة جزاء" ومالكوم، الذي كان يلعب دور المهاجم في تلك المباراة.

ربما وقتها كان يغيب هداف الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، ولاعب الوسط فابينيو كذلك والمدافع أحمد حجازي، لكن حدثت هذه النتيجة في وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على أرض الملعب، ومن خلفه مواطنه لاعب الوسط نجولو كانتي.

فماذا يخبئ لنا كلاسيكو هذه المرة؟ أربعة أيام ونعرف سويًا..

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