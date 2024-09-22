"اثبت أنت أمام سيرجي" .. الهلال يُحطم معنويات نجم الاتحاد بسخرية لاذعة عبر إكس

الهلال حقق فوزه الثامن تواليًا على العميد

وقع نجم الاتحاد ضحية سخرية الهلال اللاذعة عبر منصة إكس، وذلك بعد خسارة العميد أمام الزعيم 3-1 في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي مساء أمس السبت.

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الهلال حقق الفوز الثامن تواليًا على الاتحاد، إذ كان قد هزمه في جميع مواجهات الموسم الماضي الـ7، ولم يُفوت حسابه عبر منصة إكس المناسبة دون السخرية من الفريق الجداوي ونجومه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حساب الهلال عبر إكس أراد فيما يبدو تحطيم معنويات الوافد الجديد للاتحاد، موسى ديابي، بسخرية لاذعة منه، إذ نشر مقطع فيديو يُظهر استخلاص سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الكرة منه بشكل رائع والتعليق "اثبت .. أنت أمام سيرجي"، مع وضع وجوه ساخرة على وجهي اللاعبين في الفيديو.

ديابي كان قد نجح خلال اللقاء في صناعة هدف الاتحاد الوحيد وسجله كريم بنزيما في الشوط الثاني بعدما كان الفريق الأزرق قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة.

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يُشار إلى أن حسابات الأندية السعودية عبر منصة إكس اعتادت السخرية من المنافسين وقصف جبهاتهم عقب كل انتصار، خاصة في المواجهات الكبرى والحاسمة.