"التكنولوجيا تقتل العاطفة"

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بدا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، غير سعيد بطريقة استخدام تقنية الفيديو في ملاعب كرة القدم، خلال السنوات الماضية.

وقال مورينيو، في حديثه خلال قمة الاتزان الرقمي (سينك) المقامة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء": "إنها (تقنية الفيديو) تأخذ الكثير من الوقت، وهذا غير مقبول".

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وأضاف: "التكنولوجيا تقتل العاطفة إذا استخدمت بشكل خاطئ في مباريات كرة القدم، وأرى أنها سلاح ذو حدين (لها إيجابيات وسلبيات)".

وأوضح: "إذا كنت حكمًا في غرفة مُظلمة مع بعض الشاشات، تعرف كيف تفعلها (تتلاعب في القرار)، إن كانت هدفًا أم لا، إن كانت تسللًا أم لا، لذلك إن كنت مشجعًا للاتحاد تُسرع اللقطة قليلًا، وإن كنت مشجعًا للهلال تؤخر اللقطة قليلًا".

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ويتواصل الجدل كل موسم حول جدوى استخدام تقنية الفيديو، بسبب التورط في أخطاء عديدة بمختلف الدوريات، ما دفع البعض للمطالبة بضرورة تقليص استخدام "الفار".

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