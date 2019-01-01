30 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد الفوز على الاتحاد

الهلال حقق مساء أمس فوزاً رائعاً على حساب الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن أحمد الراشد، عن رصد مكافأة خاصة للاعب الفريق، عقب الفوز على الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال حقق مساء أمس فوزاً رائعاً على حساب الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في قمة مباريات الجولة الـ21 من منافسات دوري المحترفين السعودي.

وكشف المسؤول الهلالي عن رصد مكافأة ٣٠ ألف ريال لكل عضو في فريق الهلال الأول لكرة القدم بعد تغلّبهم على نادي الاتحاد.

عندما يتحوّل ملعبك إلى أسوأ كوابيسك 🤦‍♂️



✨نادي الاتحاد لم يحقق أي فوز على ملعبه هذا الموسم في جميع البطولات🙄 pic.twitter.com/nrkv5o4HUp — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 22, 2019

وفي الإطار نفسه، قدم رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل شكره إلى فهد الراشد؛ مثمّنًا جهوده في دعم النادي على مختلف الأصعدة.

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يُذكر أن هذا الفوز رفع رصيد الهلال إلى 52 في صدارة الدوري جمعهم من 21 مباراة، بينما يأتي النصر وصيفاً برصيد 43 نقطة من 20 مباراة.