"الفريق خذلنا والحمد لله أنها انتهت بالـ3 للهلال" ... محمد نور يفتح النار على الاتحاد ولوران بلان

نجم الاتحاد السابق ينفجر استياءً من أداء فريقه

فتح محمد نور نجم الاتحاد المعتزل النار على الفريق ومدربه لوران بلان بعد الخسارة أمام الهلال 3-1 في خامس جولات دوري روشن السعودي مساء أول أمس السبت في الرياض.

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الهلال حقق الفوز الثامن تواليًا على الاتحاد، إذ كان قد هزمه في جميع مواجهات الموسم الماضي الـ7، وقد راهن نور قبل المباراة على فوز الفريق وانتفاضة نجومه لكن هذا لم يحدث ليصف النجم السعودي ما حدث بالخذلان.

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إذ قال في برنامج "دورينا غير" "الاتحاد خذلنا، لم نبدأ بالشكل الصحيح، أخطاء كثيرة في التشكيل، تأملنا خيرًا بعد مواجهة الوحدة والفوز في 3 مباريات متتالية، أصبحنا نمتلك فريقًا جيدًا وأطرافًا قوية، وكما قلت نستطيع المنافسة على الدوري".

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نور برر الخسارة قائلًا "الفريق مازال جديدًا واللاعبون بحاجة للمزيد من الوقت للانسجام، اللاعب الهولندي كان صفر اليوم ولكن علينا منحه المزيد من الوقت، هذا بجانب الأخطاء في التشكيل من البداية".

وأتم "أنا لم أستاء من النتيجة بل من أداء اللاعبين، لم نقدم ما يجعلنا نخرج بنتيجة جيدة، وعلينا أن نحمد الله على أنها انتهت بالـ3 للهلال، الشوط الأول كان يجب أن ينتهي بتقدم الهلال بخمسة أهداف".