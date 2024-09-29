"لماذا تسألني عن الهلال؟!" .. كريم بنزيما يغضب ويدافع عن الدوري السعودي

الفرنسي يشيد بالتطور الذي يشهده دوري روشن في الموسم الجاري..

أمام الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عليك أن تختار أسئلتك بعناية، لأنه في الفترة الأخيرة ينتهج نهج "إحراج" المراسلين دون أدنى مشكلة، إن لم يعجبه طريقة إدارتك للحوار.

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هذا ما فعله مؤخرًا عندما سألته إحدى المراسلات عن رسالة لجماهير العميد باللغة العربية، وكذلك فعل عندما ذكره أحدهم بالهزيمة أمام الهلال..

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العميد حقق أول أمس الجمعة، الفوز أمام الخليج (4-1)، بعدما خرج من الشوط الأول متأخرًا بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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وعقب تلك المباراة وفي تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، قال بنزيما صاحب هدف النمور الأول: "لقد كانت مباراة قوية أمام فريق جيد، لعبوا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن المباراة 90 دقيقة، لذلك تمكننا من العودة في الشوط الثاني، قاتلنا حتى تمكننا من التسجيل، ومن الجيد إظهار عقليتنا وهي عقلية جيدة نريد إكمال الموسم بها حتى النهاية".

وهنا المراسل، قرر سؤاله عن الهزيمة في الجولة الرابعة أمام الهلال (3-1)، ليستغرب الفرنسي: "لماذا تسأل عن مواجهة الهلال؟!، الهلال قد فاز، هذا أمر سبق حدوثه، لذا هو أمر منتهي ونتطلع للقادم، إن شاء الله في المرة المقبلة نقوم بما هو أفضل من السابق، لكن الأهم هو مواصلة الانتصار والعمل الآن".

وانتقل "الحكومة" للدفاع عن دوري روشن أمام الانتقادات التي توجه له من بعض الأوروبيين: "لا الدوري السعودي ليس ضعيفًا، كرة القدم ليست سهلة، هي قوية في كل مكان، نعم تختلف من مكان لآخر، لكنها قوية، الدوري السعودي دوري قوي، الموسم الماضي كان جيدًا والموسم الجاري أفضل، وربما الموسم المقبل أفضل وأفضل، نظرًا لوجود لاعبين جيدين، واللاعبون يستمرون في القدوم، لذلك الدوري السعودي قوي".

وبشأن إمكانية مقارنته بالليجا الإسبانية، اختتم نجم ريال مدريد السابق: "الأمر مختلف في السعودية للوصول لمستوى الدوري الإسباني، الدوري السعودي في حاجة للوقت، لكن يجب الاستمرار بنفس التوجه، حينها سيصير المستوى هنا جيدًا".

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة.

أما على المستوى الفردي، فيحتل بنزيما المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين برصيد ستة أهداف، خلف الصربي أليسكاندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، صاحب الثمانية أهداف.