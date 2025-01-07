"لن أجعل البليهي ضحية والاتحاد لم يفز في الملعب!" .. جورج جيسوس يدافع عن نجم الهلال ويتقمص دور جوارديولا

البليهي تعرض لهجوم عنيف بعد سقوط الهلال أمام الاتحاد..

دافع جورج حيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مدافعه المخضرم علي البليهي؛ بعد "السقوط" أمام الاتحاد في كلاسيكو المملكة الكبير.

الهلال خسر (1-3) أمام الاتحاد بـ"ركلات الجزاء"، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي؛ بعد الكلاسيكو: "لا أرى أي شيء يدفعني لعدم الاعتماد على البليهي.. لا ننسى أنه حسم لنا آخر مباراة لعبناها في الدوري".

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واعتبر المدير الفني البرتغالي أن المدافع المخضرم، لا يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين سجلهما كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في شباك الزعيم الهلالي؛ مشددًا على أنه لن يجعل من هذ اللاعب "ضحية".

وأضاف جورج جيسوس: "لقد سيطرنا على المباراة، وأضعنا العديد من الفرصة المحققة للتسجيل؛ بينما الاتحاد لم ينتصر في الملعب، وإنما بـ(ركلات الجزاء)".

وعلى طريقة بيب جوارديولا.. ذكر جيسوس الجميع بسيطرة الهلال المحلية، منذ توليه منصبه في صيف عام 2023؛ قائلًا: "لقد حققنا 4 ألقاب رسمية؛ لذلك.. لا نريد أحكام مسبقة علينا".

جدير بالذكر أن جوارديولا ذكر كل من انتقد مانشستر سيتي وهاجمه على المستوى الشخصي، في الفترة التي شهدت انهيارًا في نتائج الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بحصوله على 6 ألقاب في الدوري المحلي مع العملاق الإنجليزي.