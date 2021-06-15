شراحيلي يفجرها: وقعت للهلال غصبًا .. كنت أريد الاتحاد

مدافع الشباب الحالي وقع للزعيم من أجل والده

فجر أحمد شراحيلي؛ مدافع الهلال السابق والشباب السعودي الحالي، مفاجأة حول رفضه اللعب للزعيم في بداية مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن أسرته هي من دفعه للتوقيع للأزرق.

مدافع الليث الأبيض بدأ مسيرته الكروية في الزعيم في الفئات السنية ومن ثم تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن تتم إعارته للفتح في عام 201، ثم رحل عن الهلال نهائيًا في 2019، متجهًا للشباب.

لماذا كان يرفض شراحيلي الهلال؟

وقال شراحيلي، خلال تصريحاته لبرنامج "أون سايد": "شاهدني أحد الكشافة في شوارع الرياض، وقادني لبراعم الهلال، لكن حقيقةً لم أكن من عشاق الهلال وأنا صغير، كانت ميولي اتحادية، أنا من عشاق الاتحاد من صغري".

وأضاف: "الهلال وقتها كان يريد التوقيع معي، لكنني كنت رافضًا، كنت متعصبًا، وإخوتي كانوا يقولون لي أنت اتحادي لا توقع للهلال، لكن الإداري فيصل الدعيرم كان خلفي ويقول لي وقع وأصر على توقيعي للهلال".

دور أسرته في توقيعه للهلال:

فشلت محاولات الجميع في إقناع شراحيلي في التوقيع للقلعة الزرقاء، فكما قال كان متعصبًا للعميد ويريد الذهاب لجدة، لكن جاء الحسم من والده، الذي عمل بمبدأ "عصفور في اليد".

شراحيلي تابع: "أخبرت الإداري أنني سأستشير والدي ثم أعود له، وبالفعل استشرت أبي وقلت له أريد الاتحاد، لكنه قال لي وقع للهلال حاليًا، لذلك وقعت من أجل أهلي وقتها".

ماذا قدم شراحيلي مع الهلال؟

لم يكن المدافع صاحب الـ27 عامًا من العناصر الأساسية للزعيم، فلم يشارك معه سوى في 27 مباراة، لكنه حقق عديد البطولات..

حصد شراحيلي بقميص الزعيم لقب الدوري المحلي 2016-17، وبالموسم نفسه كأس خادم الحرمين الشريفين، وبموسم 2015-16 حصد كأس ولي العهد، وفي 2018-19 توج بطلًا لدوري أبطال آسيا.

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