سييرا × الهلال - تحدٍ خاص يُنبئ بتأهل الاتحاد لنصف النهائي الآسيوي

المدرب التشيلي صاحب خبرات في مواجهات الكلاسيكو أمام الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقب خمسة أيام تقريبًا من تعثرهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يلتقي الهلال والاتحاد السعوديان مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد جامعة الملك سعود، بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

منذ ثلاثة أيام، تعثر الاتحاد وتلقى الهزيمة بالجولة الثالثة من الدوري المحلي أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، وبعدها بـ24 ساعة، تعثر الهال هو الآخر وتعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما، ليتواجهان غدًا في ظروف نفسية متشابهة تقريبًا.

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بخلاف الصراع بالملعب بين الفريقين، فهناك صراع آخر على الخطوط بين الروماني رازفان لوشيسكو؛ مدرب الزعيم، والتشيلي لويس سييرا؛ مدرب العميد، خاصةً وأنه الكلاسيكو الأول للروماني، في المقابل التشيلي صاحب خبرات سابقة أمام الموج الأزرق.

خبرات سييرا السابقة في مواجهات الهلال تُنبئ بنجاح مهمته في لقاء الغد وقيادته للعميد للصعود لنصف النهائي الآسيوي..

المدرب التشيلي التقى بالزعيم في خمس مباريات سابقة، فاز مرة وحيدة، وتعادل ثلاث مرات، وهُزم في مباراة واحدة، هذه النتائج تُبشر بعبوره لنصف النهائي.

اللقاء الأول كان في الجولة السابعة من الدوري موسم 2016-2017، وفاز به الاتحاد 2-0، وفي لقاء العودة بالموسم نفسه، خسر 3-1.

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وفي الموسم التالي، كانت ثالث اللقاءات ورابعها، وانتهت كلتيهما بالتعادل بالنتيجة نفسها 1-1.

أما اللقاء الخامس والأخير، فكان ذهاب ربع نهائي النسخة الجارية من البطولة القارية، والذي أقيم في 27 من أغسطس الماضي، وانتهى بالتعادل 0-0.

هذه النتائج يسيطر عليها التعادل الإيجابي، وحال نجاح سييرا بالخروج بالتعادل الإيجابي في لقاء الغد أيضًا، فهذا يعني تأهله لنصف النهائي بأفضلية التسجيل خارج الديار، حيث تقام المباراة على أرض الهلال.

أما في حال التعادل السلبي فسيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، للفصل بينهما.