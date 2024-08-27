استفز جمهور الهلال والاتحاد سويًا .. سعود عبدالحميد يثير الاستياء بتصرفات غريبة بعد التوقيع لروما

ماذا فعل النجم السعودي؟

بدلًا من أن يحاول كسب الجماهير السعودية الغاضبة منه بعد الرحيل إلى روما الإيطالي، لجأ الظهير الأيمن سعود عبدالحميد لاستفزاز الهلاليين والاتحاديين بغرابة!

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اللاعب وقع رسميًا أمس الثلاثاء، للنادي الإيطالي لمدة أربعة مواسم مقبلة، بعدما اشترى الموسم المتبقي في عقده مع الهلال، ليشق طريقه في أول تجربة احتراف خارجي في مسيرته.

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لكن إعلان الصفقة كان مستفزًا لجمهور الاتحاد تحديدًا، إذ كان على نفس طريقة احتفاليته "المستفزة" بهدفه خلال كلاسيكو الهلال والعميد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وقتها أحضر عبدالحميد كرسيًا من طرف الملعب وجلس عليه أمام المدرج الاتحادي، ليقومون بإلقاء زجاجات المياة عليه، وهي اللقطة التي استغلها روما.

أما عن استفزازه للهلاليين، فكان بإلغاء متابعته لحساب القلعة الزرقاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"!

يذكر أن سعود دخل في خلافات مع مسؤولي الهلال قبل رحيله - بحسب التقارير - إذ كانوا رافضين لرحيله، لولا تعرضهم لضغوطات من اللاعب وبعض الجهات الرياضية، التي لم يُكشف عنها.