سالم الدوسري ونواف العابد جاهزان لقيادة الهلال أمام الاتحاد

يواجه الهلال نادي الاتحاد مساء الثلاثاء المُقبل

ماجد جزر

تأكد نادي الهلال السعودي من جاهزية الثنائي سالم الدوسري ونواف العابد لمواجهة الفريق المقبلة أمام نادي اتحاد جدة في منافسات دور ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الثنائي شارك منذ قليل في تدريبات فريقهما، فيما واصل محمد البريك وصالح العمري برامجهما، حيث أدى الأول تدريبات بدنية، فيما أجرى الشهري مراناً لياقياً.

ويواجه الهلال نادي الاتحاد مساء الثلاثاء المُقبل في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، حيث تُقام مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ملعب نادي الاتحاد.

وكان المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو قد فضل ابعاد اللاعب نواف العابد عن مباراة الفريق الأولى في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام أبها.

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وفي إطار أخر، يغادر الفريق الهلالي غداً إلى جدة، تأهباً لمواجهة الاتحاد الاثنين المقبل، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.