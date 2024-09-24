"هذا هو هدفي الرئيسي" .. روبن نيفيش يكشف مصاعب اللعب في الدوري السعودي وسر تفوق الهلال

نجم الهلال يتحدث عن تجربته السعودية

أكد روبن نيفيش نجم وسط الهلال اتخاذه القرار المناسب بالانتقال للعب في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه سعيد جدًا مع عائلته في المملكة وكاشفًا مصاعب اللعب في البطولة وسر تفوق ناديه.

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الهلال كان قد هزم الاتحاد في آخر جولات دوري روشن ليُحافظ على صدارته لجدول الترتيب، وقد أكد نيفيش أن الفوز كان مستحقًا تمامًا وأنهم سعداء للغاية به كونه جاء على أحد أكبر منافسي فريقه.

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وأضاف حول مصاعب اللعب في السعودية "هناك الكثير من الحديث عن قوة الدوري السعودي واللعب بكثافة خلاله، الحقيقة أن اللعب بقوة صعب جدًا خاصة في أول شهرين من الدوري، نظرًا لدرجة الحرارة المرتفعة وصعوبة التنفس".

أضاف حول سر تفوق الهلال "العمل بعيدًا عن ملعب كرة القدم هو سر تفوقنا، نعمل في التدريبات مثلما نؤدي في المباريات، والمدرب يدفعنا دومًا للعب بنفس الكثافة، الفريق بحالة جيدة جدًا بدنيًا وهذه ميزة كبيرة للفريق ويعود الفضل فيها لفريق العمل الموجود في النادي بالكامل، حتى أخصائيي العلاج الطبيعي يُقدمون لنا المساعدة للتعافي سريعًا".

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أتم "اتخذت القرار الصحيح بالتأكيد بالانتقال إلى الدوري السعودي، عائلتي هنا سعيدة جدًا وأنا أستمتع بكرة القدم هنا كثيرًا، الأجواء رائعة كما ترون ولعبنا مؤخرًا مباراة ممتازة ومع نوعية لاعبين مميزين، آمل أن أستمر في إثبات اتخاذي القرار الصحيح والفوز بالألقاب".

"هدفي هو الحفاظ على مستواي الذي كنت عليه مع وولفرهامبتون، أعمل بجد من أجل هذا، أقدم دومًا أفضل ما لدي بغض النظ عن مكان وجودي، هذا هو هدفي الرئيسي وأظن أن تلك العقلية ما تصنع الفارق وتجعلني دومًا في حالة بدنية جيدة".