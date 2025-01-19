"الهلال مثله والنصر بعيد عن الدوري" .. رسالة شديدة اللهجة ضد محاولات "التقليل" من الاتحاد

"الاتحاد لا ينافس إلا على الدوري والكأس"..

وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف، رسالة شديدة اللهجة، ضد محاولات البعض بالتقليل من فريق الكرة بنادي الاتحاد، باعتباره منافسًا على البطولات خلال الموسم الجاري.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بعد مرور 15 جولة، فيما تأهل العميد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الشباب.

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ونشر عارف تغريدة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "يردد البعض في محاولة للتقليل من الاتحاد كمنافس قوي على البطولات، أنه لا ينافس إلا على الدوري والكأس، طيب الهلال ما عنده إلا الدوري وآسيا، بعد أن أخرجه الاتحاد من أغلى البطولات"، في إشارة إلى تساوي البطولتين اللتين ينافس عليهما الفريقان في الموسم.

وأضاف "النصر ما ينافس إلا على آسيا، وخرج من الكأس، وبعيد عن الدوري. أما الأهلي، خرج من الكأس مبكرًا، وبعيد جدًا عن الدوري، وفرصته فقط في آسيا. شايفين قد ايه التركيز على الاتحاد، ويبدو أنه مسبب لهم قلق وتوتر".

ويحتل النصر المركز الرابع في دوري روشن، برصيد 29 نقطة، مبتعدًا عن الهلال والاتحاد بفارق 11 نقطة، كما يأتي خلف القادسية "الثالث" بـ31 نقطة، فيما يأتي الأهلي خامسًا بـ26 نقطة.

أما على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد جاء الهلال في الصدارة، برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق الأهداف عن الأهلي "الوصيف"، فيما يأتي النصر ثالثًا بـ13 نقطة، ليتأهل الثلاثي إلى ثمن نهائي البطولة، قبل جولتين من نهاية مرحلة الدوري.

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وتمكن الاتحاد من العبور إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد إقصاء الهلال، حامل اللقب، من دور الثمانية، بركلات الترجيح، إثر التعادل الإيجابي (2-2)، خلال الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة.